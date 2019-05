Lok Sabha Election 2019: गिरिराज सिंह ने कन्हैया को दी विशाल अंतर से मात, पर मनोज सिन्हा की गाजीपुर में हार

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने वीरवार को घोषित हुए आम चुनाव 2019 के परिणामों के तहत बिहार की पटना साहिब लोकसभा सीट पर मौजूदा सांसद एवं कांग्रेस उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा को 2.84 लाख वोटों से हरा दिया है, तो वहीं बिहार की एक अन्य और चर्चित बेगूसराय सीट पर गिरिराज सिंह चार लाख से भी ज्यादा सीटों से चुनाव जीत गए हैं. वहीं, यूपी में केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा गाजीपुर सीट से एक लाख से भी ज्यादा वोटों से आश्चर्यजनक रूप से हार गए, जबकि बॉलीवुड अभिनेंत्री जया प्रदा को रामपुर में अच्छे-खासे वोटों से आजम खान के हाथों हार का सामना करना पड़ा.

