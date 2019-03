बिहार महागठबंधन में सीट बंटवारे के साथ-साथ पहले दौर के उम्मीदवारों का भी हुआ ऐलान, देखें पूरी LIST

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) को लेकर बिहार महागठबंधन (Bihar Mahagathbandhan) में सीटों बंटवारा हो गया. बिहार में राजद (RJD) 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी वहीं, कांग्रेस (Congress) को 9 सीटें दी गई है. इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा (Upendra Kushwaha) की पार्टी RLSP को 5, जीतनराम मांझी (Jitan Ram Manjhi) की पार्टी 'हम' पार्टी को 3 और सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी (Mukesh Sahni) की वीआईपी (VIP) को 3 सीटें दी गई हैं. सीटों के बंटवारे के अलावा गठबंधन ने पहले चरण की सीटों के लिए भी उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान कर दिया है. पहले दौर के चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी की गई. 11 अप्रैल को चार सीटों पर होने वाले पहले चरण के चुनाव में गया से जीतन राम मांझी (Jitan Ram Manjhi) (हम), औरंगाबाद से उपेंद्र राय (हम), नवादा से विभा देवी (RJD) और जमुई से भूदेव चौधरी (RLSP) चुनाव लड़ेंगे.

Manoj Jha, RJD on seat sharing: RJD on 20, Congress on 9, HAM-3, RLSP on 5, VIP on 3 and CPI-1 in RJD quota.#LokSabhaElections2019pic.twitter.com/LlLOqxoqB9