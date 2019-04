How to vote India: चौथे चरण का मतदान हो रहा है आज, जानें पोलिंग बूथ पर कैसे देना है Vote

How to vote India: लोकसभा चुनाव के चौथे चरण (Phase 4 Election voting) में आज नौ राज्यों की 72 संसदीय सीटों पर मतदान हो रहा है. बीजेपी (BJP) और उसकी सहयोगी पार्टियों के लिए चुनावों का यह चरण काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनावों (Lok Sabha Elections 2019) में इन 72 में से 56 सीटों पर उन्हें जीत मिली थी. बाकी बची 16 सीटों में से दो पर कांग्रेस(Congress) को जीत मिली थी जबकि शेष सीटें तृणमूल कांग्रेस (छह) और बीजद (छह) जैसी विपक्षी पार्टियों के खाते में गई थी. आज महाराष्ट्र की 17, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की 13-13, पश्चिम बंगाल की आठ, मध्य प्रदेश एवं ओड़िशा की छह-छह, बिहार की पांच और झारखंड की तीन सीटों पर मतदान है. इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर की अनंतनाग लोकसभा सीट पर भी मतदान जारी है. अनंतनाग सीट पर तीन चरणों में मतदान कराया जा रहा है. राजस्थान और मध्य प्रदेश की कुल 54 सीटों पर भी आज मतदान हो रहा है. साल 2014 में इन दोनों राज्यों की कुल 54 सीटों में से 52 पर बीजेपी (BJP) को जीत मिली थी. गूगल लोगों को भारत में हो रहे जनरल इलेक्शन 2019 (Lok Sabha Election) में वोट कैसे देना है, क्या प्रक्रिया है, वोटर लिस्ट नाम कैसे चेक करना है आदि सब कुछ बता रहा है.

पोलिंग बूथ पर वोटिंग प्रक्रिया (Voting Process at Polling Booth​)

1. सबसे पहले अधिकारी आपका नाम वोटर लिस्ट में देखेंगे और फिर वोटर आईडी प्रूफ चेक करेंगे.

2. पोलिंग बूथ पर मौजूद दूसरा अधिकारी आपकी उंगली पर स्याही लगाएगा. एक स्लिप देगा और फॉर्म 17A पर आपके साइन लेगा.

3. इसके बाद आप EVM (Election Voting Machine) पर अपने पसंदीदा कैंडिडेट के चुनाव चिन्ह पर बटन दबाएंगे. बटन दबाने के दौरान आपको बीप की आवाज़ सुनाई देगी.

4. वोट देने के बाद आप VVPAT मशीन की ट्रांसपेरेंट खिड़की में एक स्लिप देखेंगे. जिसमें सिर्फ 7 सेकेंड में ही आपको इस स्लिप पर वोट दिए हुए कैंडिडेट का सीरियल नंबर, नाम और चुनाव चिन्ह देखना होगा, क्योंकि उसके बाद वो स्लिप सील्ड VVPAT बॉक्स में चली जाएगी.

5. अगर आपको किसी भी कैंडिडेट को वोट नहीं देना हो तो EVM मशीन के आखिर में दिए NOTA को दबा सकते हैं.

6. ज्यादा जानकारी के लिए आप http://ecisveep.nic.in/ पर दिए गए वोटर गाइड को देख सकते हैं.

और हां, पोलिंग बूथ में मोबाइल फोन्स, कैमरा या फिर किसी भी तरह का गैजेट को ले जाने पर मनाही है.

वोटिंग लिस्ट/मतदाता सूची में नाम (Name in Voter List / Electoral Roll)

आप वोट तभी दे सकते हैं जब आपका नाम वोटर लिस्ट (इलेक्ट्रोल रोल) में हो. आप तीन तरीकों से मतदाता सूची में आपका नाम है या नहीं, चेक कर सकते हैं.

1. electoralsearch.in पर जाकर अपना नाम चेक करें.

2. 1950 (आगे STD कोड लगाकर डायल करें) नंबर पर कॉल करके भी अपने नाम का पता लगा सकते हैं.

3. SMS के जरिए भी आप घर बैठे वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं. इसके लिए ये प्रक्रिया अपनाएं.

SMS <ECI> space <EPIC No> को 1950 पर भेजें.

(EPIC - वोटर आईडी, जिसे इलेक्टर्स फोटो पहचान पत्र भी कहा जाता है.)

उदाहरण - अगर आपके वोटर आईडी नंबर 12345678 है तो एसएमएस बॉक्स में ECI 12345678 लिखकर 1950 पर भेजें.

4. या फिर पर Voter Helpline App डाउनलोड करके भी नाम चेक कर सकते हैं.

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें (How to register)

अगर आपको वोटिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन (How to register) करना है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक ऑनलाइन वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए आपकी उम्र 1 जनवरी 2019 को 18 वर्ष की होनी चाहिए. भारतीय नेशलन वोटर्स सर्विस पोर्टल पर जाकर फॉर्म 6 भरकर अपना नामांकन करा सकते हैं. बस आपको इस रजिस्ट्रेशन के दौरान (How to register) 4 बातों को ध्यान रखने की आवश्यकता है.

1. आप भारतीय नागरिक होने चाहिए.

2. 1 जनवरी 2019 तक आपकी उम्र 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए.

3. अपने निर्वाचन क्षेत्र/मतदान क्षेत्र, जहां के आप निवासी हों वहीं का नामांकित भरें.

4. अपने क्षेत्र में पंजीकरण के बाद आप एक वोटर के रूप में अयोग्य नहीं माने जाएंगे.