बीजेपी पर भड़के शत्रुघ्न सिन्हा, कहा- आपको आपकी ही भाषा में जवाब देने में सक्षम, न्यूटन का तीसरा नियम याद है न...

बीजेपी के बागी नेता शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधा है. उन्होंने पीएम मोदी पर पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी (Lal Krishna Advani) के साथ ‘दर्दनाक' और ‘शर्मनाक' तरीके से पेश आने का आरोप लगाया है. आपको बता दें शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) पटना साहिब से भाजपा के मौजूदा सांसद है लेकिन पार्टी ने उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया है. सिन्हा ने शनिवार को सिलसिलेवार ट्वीट में दावा किया कि गांधीनगर के मौजूदा सांसद अडवाणी (Lal Krishna Advani) को टिकट ना देकर पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को टिकट देने का भाजपा का फैसला ‘कई लोगों को रास नहीं आया'.

Sirji, instead of playing Rafale Baba & Chalis Chokiwdar, which has already fallen flat on its face, it's high time & right time to take some corrective measures (if you still can) & go for damage control soon, sooner the better. Meanwhile it's worrisome, painful and according to — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) March 23, 2019

उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘ सर जी... चिंताजनक, दर्दनाक और कई लोगों के अनुसार शर्मनाक भी... जो आपके लोगों ने किया वह अपेक्षित एवं प्रतीक्षित था...सबसे सम्मानित दोस्त, दार्शनिक, मार्गदर्शक, पिता तुल्य और पार्टी के परम नेता श्री एल के आडवाणी (Lal Krishna Advani) को राजनीति से इस तरह गुप्त तरीके से निकालना...''

That too through the replacement of Mr. Advani by none other than the man who is also the President of the party but whose image or personality is no match nor a patch on him. This has been done deliberately & intentionally & hasn't gone down well with the people of the country. — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) March 23, 2019

अडवाणी (91) गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं. वह एक से अधिक बार भाजपा के अध्यक्ष भी रहे. सिन्हा (Shatrughan Sinha) ने कहा, ‘‘श्री आडवाणी (Lal Krishna Advani) के स्थान पर उस व्यक्ति को लाना जो कि पार्टी का अध्यक्ष ही है... और जिसकी छवि या व्यक्तित्व का उनसे कोई मेल ही नहीं है'' बागी नेता ने दावा किया, ‘‘यह सोच समझकर और जानबूझकर किया गया है. आपने और आपके लोगों ने जो मेरे साथ किया वह फिर भी सहनीय था. मैं आपको आपकी ही भाषा में जवाब देने में सक्षम हूं. न्यूटन का तीसरा नियम याद है...हर क्रिया की समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है'

He is a father figure & no one can approve of such a treatment to a father figure. What you & your people have done with me, is still tolerable. I'm able & capable of answering your people back in the same coin. Remember Newton's third law...every action has an equal and — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) March 23, 2019

आपको बता दें कि लालकृष्ण आडवाणी (L. K. Advani) के करीबी बताते हैं कि वह टिकट कटने से नहीं, बल्कि टिकट कटने के तौर-तरीकों से आहत हैं. उनसे किसी बड़े नेता ने संपर्क कर यह नहीं कहा कि वे गांधीनगर से चुनाव न लड़ें. करीबियों के मुताबिक उन्हें दुख इस बात का नहीं कि आडवाणी (Lal Krishna Advani) संसद में नहीं होंगे, बल्कि उनका टिकट जिस ढंग से काटा गया, उससे दुखी हैं.

