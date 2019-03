Lok Sabha Election Updates: बीजेपी आज से मिशन मोड में, विजय संकल्प रैली के जरिये शुरू होगा चुनावी अभियान

ओडिशा के सीएम और बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक ने कहा कि मुझे खुशी है कि विधायक दुर्योधन माझी की पार्टी में वापसी हुई है. मैं उनका स्वागत करता हूं. उनके लौटने से बीजू जनता दल (बीजद) को मजबूती मिलेगी.

Odisha CM & BJD chief Naveen Patnaik: I'm glad that MLA Duryodhan Majhi has returned to the party. I welcome him. His returning will strengthen the Biju Janata Dal (BJD). (23.03.2019) pic.twitter.com/pTDCKD3UNY