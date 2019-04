लोकसभा चुनाव 2019: BJP ने जारी की एक और LIST- रायबरेली से सोनिया गांधी के खिलाफ दिनेश प्रताप सिंह को टिकट

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने 6 उम्मीदवारों की 16वीं सूची जारी की. बीजेपी (BJP LIST) ने मुंबई नॉर्थ ईस्ट से भाजपा के मौजूदा सांसद किरीट सोमैया (Kirit Somaiya) का टिकट काटा है. बीजेपी ने किरीट सोमैया की जगह मनोज कोटक (Manoj Kotak) को टिकट दिया है. बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना ने किरीट के नाम का विरोध किया था. उधर, रायबरेली से बीजेपी ने यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) के खिलाफ दिनेश प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया है. वहीं, BJP ने मैनपुरी सीट पर समाजवादी पार्टी के दिग्गज मुलायम सिंह यादव (Mulayam Singh Yadav) के खिलाफ प्रेम सिंह शाक्य को उतारा है, और उनके पुत्र तथा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव (AKhilesh Yadav) के खिलाफ आज़मगढ़ सीट पर भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' (Dinesh Lal Yadav 'Nirhua') को टिकट दिया है.

