Lok Sabha Election 2019 7th Phase: आखिरी चरण का रण, दांव पर PM मोदी समेत दिग्गजों की प्रतिष्ठा

7th Phase Lok Sabha Elections 2019 Updates: सात चरणों में हो रहा लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) अपने अंतिम चरण में रविवार को 59 सीटों पर मतदान के साथ संपन्न हो जाएगा. वाराणसी सीट (Varanasi Seat) पर भी आज ही मतदान है, जहां से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) एक बार फिर उम्मीदवार हैं. मतगणना 23 मई को होगी. सातवें चरण में पंजाब में 13, उत्तर प्रदेश में 13, पश्चिम बंगाल में नौ, बिहार और मध्य प्रदेश में आठ-आठ, हिमाचल प्रदेश में चार, झारखंड में तीन और चंडीगढ़ की एकमात्र लोकसभा सीट पर मतदान हो रहीा. इस चरण में 918 उम्मीदवार अपने किस्मत आजमा रहे हैं. रविवार को ही पणजी विधानसभा सीट के लिए वोट डाले जा रहे हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद रिक्त हो गई थी. इसके साथ ही तमिलनाडु की चार विधानसभा सीटों-सुलूर, अरवाकुरुचि, ओत्तापिदरम (सुरक्षित) और तिरुपरंकुंद्रम पर भी रविवार को उपचुनाव होगा. यूपी में वाराणसी के अलावा गाजीपुर, मिर्जापुर, महराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, चंदौली और रॉबर्ट्सगंज सीटों के लिये मतदान शुरू हो चुका है. उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा केन्द्रीय मंत्री मनोज सिन्हा (गाजीपुर), अनुप्रिया पटेल (मिर्जापुर), प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेन्द्र नाथ पाण्डेय (चंदौली), पूर्व केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री आर.पी.एन. सिंह (कुशीनगर) जैसी सियासी हस्तियों का भाग्य तय होगा. सबकी निगाहें प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय निर्वाचन और उम्मीदवारी वाले क्षेत्र बनारस पर लगी हैं. पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में चली लहर का केन्द्र बने मोदी ने करीब तीन लाख 72 हजार मतों से यह सीट जीती थी.

- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के पोलिंग बूथ नंबर 246 पर डाला अपना वोट

Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath exercises his franchise at polling booth no. 246 in Gorakhpur. #LokSabhaElections2019pic.twitter.com/heXwytEqlY — ANI UP (@ANINewsUP) May 19, 2019

- लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के तहत 59 सीटों पर मतदान शुरु हो गया है.

Voting begins for 59 parliamentary constituencies in the 7th phase of #LokSabhaElections2019 across Bihar, Himachal Pradesh, Jharkhand, MP, Punjab, Uttar Pradesh, West Bengal, Chandigarh. pic.twitter.com/azmqo02dYx — ANI (@ANI) May 19, 2019

- पश्चिम बंगाल: दक्षिण कोलकाता के एक मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए लाइन में खड़े मतदाता

West Bengal: People queue up outside polling station no. 152/41 and 152/47 in South Kolkata to cast their votes. Voting for the 7th and last phase of #LokSabhaElections2019 will begin at 7 AM. pic.twitter.com/ir9ig7jpGQ — ANI (@ANI) May 19, 2019

- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में की पूजा. गोरखपुर संसदीय सीट पर आज ही मतदान होगा.

Gorakhpur: CM Yogi Adityanath offers prayers at Gorakhnath Temple. pic.twitter.com/jxACCAij5t — ANI UP (@ANINewsUP) May 19, 2019

- बिहार: पटना के राजभवन के पास बूथ नंबर 326 की तस्वीरें. सीएम नीतीश कुमार यहीं अपना वोट डालेंगे.

Bihar: Visuals from polling booth number 326 at a school in Raj Bhavan, Patna. CM Nitish Kumar will cast his vote here today. Voting for the 7th and last phase of #LokSabhaElections2019 will begin at 7 AM. pic.twitter.com/P2PZutKwpj — ANI (@ANI) May 19, 2019

- गोरखपुर के एक मतदान केंद्र पर तैयारियों की तस्वीरें