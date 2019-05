राम माधव का दावा: 2014 के यूपी वाले नतीजे इस बार बंगाल में आएंगे, जानें क्या कहते हैं आकंड़े

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) के आखिरी चरण के खत्म होने के बाद रविवार शाम को एग्जिट पोल के नतीजे जारी किए गए. ज्यादात्तर पोल्स (Exit Polls 2019) में एनडीए को बहुमत मिलते हुए दिखाया गया है. इस चुनाव में पश्चिम बंगाल काफी चर्चा में रहा है. वहीं भाजपा का इस प्रदेश पर विशेष फोकस भी रहा. NDTV के पोल ऑफ एग्जिट पोल्स (Poll of Exit Poll 2019) के अनुसार बीजेपी को पश्चिम बंगाल में दस से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं. जबकि टीएमसी को 24 सीटों पर जीत मिल सकती है. वहीं राज्य में कांग्रेस को भी दो सीटों पर जीत मिल सकती है. उधर, वाम दलों को भी दो सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है.

एग्जिट पोल के नतीजे सामने आने के बाद BJP के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने कहा है, 'बंगाल सभी चुनावी पंडितों को हैरान कर देगा, और हम वहां बेहद शानदार प्रदर्शन करने की उम्मीद कर रहे हैं... सभी ने देखा है, बंगाल में जिस तरह का शानदार समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और BJP को मिला है... जो 2014 में उत्तर प्रदेश में हुआ था, वही 2019 में बंगाल में होगा...'

Ram Madhav, BJP National General Secretary: Bengal will surprise all the pollsters, we are hoping to do extremely well there. Everyone has seen the tremendous outpouring of support for PM Modi & BJP in Bengal. What Uttar Pradesh was in 2014, Bengal will be in 2019. pic.twitter.com/xGixMOYcOa