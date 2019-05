जयपुर के पूर्व राजघराने की दूसरी महिला, जो चुनी गईं सांसद; पांच लाख से अधिक वोटों के अंतर से जीतीं

बीजेपी की दीया कुमारी (Diya Kumari) जयपुर (Jaipur) के पूर्व राजघराने की दूसरी सदस्य हैं जो लोकसभा सांसद निर्वाचित हुई हैं. उनसे पहले जयपुर राजघराने से गायत्री देवी चुनाव लड़ीं थीं. वे तीन बार सांसद रहीं. गायत्री देवी दीयाकुमारी की दादी थीं. राजसमंद सीट से लोकसभा चुनाव (Loksabha Elections 2019) लड़ीं दीया कुमारी ने कांग्रेस के देवकीनंदन गुर्जर को पांच लाख से अधिक वोटों से हरा दिया.

बीजेपी (BJP) की दीया कुमारी को 8,58,690 वोट मिले. उन्होंने प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के देवकीनंदन गुर्जर (काका) को 5,51,916 वोटों के अंतर से हराया है.

गायत्री देवी (Gayatri Devi) राजस्थान की एक मात्र ऐसी महिला थीं जो तीन बार सांसद रहीं. जुलाई 2009 में गायत्री देवी का निधन हो गया था. गायत्री देवी के सौतेले बेटे भवानी सिंह ने भी 1987 में लोकसभा चुनाव लड़ा था लेकिन वे हार गए थे. भवानी सिंह की बेटी 48 वर्षीय दीया कुमारी इस बार लोकसभा चुनाव में भारी मतों के अंतर से जीतने में सफल हुईं.

दीया कुमारी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 2013 में सवाई माधोपुर सीट पर चुनाव लड़कर की थी. वे वहां जीती भी थीं. दिसंबर में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी ने दीया कुमारी को टिकट नहीं दिया और तब कहा गया कि दीया चुनाव ही नहीं लड़ना चाहतीं.

BJP विधायक और जयपुर राजघराने की राजकुमारी ने 21 साल पहले समाज से लड़कर किया था प्रेम विवाह, अब मांगा तलाक

गुरुवार को लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद दीया कुमारी ने ट्वीटर पर लिखा,‘आज देश फिर विजयी हुआ, अपना राजसमंद विजयी हुआ.''

Josh is High!

This is the victory of people of #Rajsamand.

I express gratitude to each & every person whose love & support has made this victory a reality.#ElectionResults2019#ModiSweep#ModiAaGaya#ModiReturns#Rajsamand#rajasthan#AbkiBaar300Paar#NaMoForNewIndia#Rajasthan