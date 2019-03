Loksabha Elections 2019: वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं? ऑनलाइन ऐसे करें चेक

लोकसभा चुनाव (Loksabha Elections 2019) नजदीक हैं. ऐसे में पार्टियां चुनाव प्रचार में जोर शोर से लगी हुई हैं. सरकार बनाने में जनता का सबसे बड़ा योगदान होता है. ऐसे में हर नागरिक का वोट (Vote) बेहद महत्वपूर्ण है. लोकसभा (General Elections) और विधानसभा चुनाव में मतदान करने के लिए नागरिक के पास वोटर आईडी कार्ड (Voter Id Card) अनिवार्य रूप से होना चाहिए. वोटर कार्ड होने के साथ वोटर लिस्ट (Voter List) में नाम होना बेहद जरूरी है. अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं होगा तो आप वोट नहीं दे पाएंगे. बता दें आपका नाम वोटर लिस्ट (Voter List 2019) में है या नहीं, ये आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. चुनाव आयोग वोटर लिस्ट नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल (NVSP) पर जारी कर चुका है. आप बस अपनी जानकारी भरकर अपना वोटर स्टेटस (Voter Status) चेक कर सकते हैं.



आप नीचे दिए गए तरीके से वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं.





Voter List में अपना नाम ऐसे करें चेक



-वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करने के लिए National Voters's Service Portal की वेबसाइट nvsp.in या electoralsearch.in पर जाएं.

-वेबसाइट पर दिए गए Search Your Name in Electoral Roll पर क्लिक करें.

-आप अपना EPIC नंबर और राज्य का नाम डालकर वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करें. बता दें कि EPIC नंबर Voter Id Card पर दिया होता है.