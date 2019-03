स्मृति ईरानी ने अमेठी की जिम्मेदारी के लिए बीजेपी को दिया धन्यवाद, पीएम मोदी को दी बधाई

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पीएम नरेंद्र मोदी को वाराणसी से बीजेपी प्रत्याशी बनाए जाने पर बधाई दी है. बीजेपी ने स्मृति को अमेठी से टिकट दिया है. उन्होंने इसके लिए पार्टी को धन्यवाद दिया है.

स्मृति ईरानी ने पीएम मोदी को वाराणसी से उम्मीदवार बनाए जाने पर एक ट्वीट में कहा है कि विगत पांच वर्ष में बनारस का प्रतिनिधित्व करते हुए देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जान वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी को एक बार फिर पावन नगरी काशी से लोकसभा चुनाव लड़ने पर बधाई एवं अभिनंदन.

केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने एक ट्वीट में कहा है कि अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने की ज़िम्मेदारी देने के लिए प्रधानमंत्री , अध्यक्ष एवं संगठन के सभी वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद करती हूं. अमेठी से कमल खिलाकर संसद में भाजपा को मज़बूत करना मेरे लिए गर्व की बात होगी.

एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा है कि अमेठी का प्रतिनिधित्व करने का सम्मान मिला, अमेठी के कार्यकर्ताओं का प्यार मिला. अब कमल का फूल खिलाना है, नया इतिहास बनाना है.

Congratulations to all the candidates announced by @BJP4India. Let us together work for #PhirEkBaarModiSarkar by ensuring lotus blooms in every constituency.