लोकसभा चुनाव 2019: ममता बनर्जी ने TMC उम्मीदवारों का किया ऐलान, 10 मौजूदा सांसदों का टिकट कटा

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) के लिए TMC उम्मीदवारों का ऐलान किया. ममता बनर्जी ने कहा कि इस बार पार्टी ने 41% महिलाओ को टिकट दिया है. टीएमसी (Trinamool Congress) ने अत्रिनेत्री मुनमुन सेन (Moon Moon Sen) को आसनसोल से उम्मीदवार बनाया है वहीं, दार्जीलिंग से अमर सिंह राय TMC के उम्मीदवार होंगे. उधर, कृष्णा नगर से महुआ मैत्रा को उम्मीदवार बनाया गया है. कूच बिहार के परेश चंद्रअधिकारी और इस्लामपुर से कनाईलाल अग्रवाल को टिकट दिया गया है.

West Bengal CM and TMC chief Mamata Banerjee: Moon Moon Sen will be our candidate from Asanasol, Satabdi Roy from Birbhum. pic.twitter.com/ppcHaYzf3l