'स्पीड ब्रेकर' दीदी वाले कमेंट पर ममता बनर्जी का पलटवार, पीएम मोदी को कहा 'एक्सपायरी बाबू'

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने पीएम मोदी (PM Modi) के 'स्पीड ब्रेकर' कमेंट पर पलटवार किया है. उन्होंने (Mamata Banerjee) पीएम मोदी को 'एक्सपायरी बाबू' कहा है. ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने कहा कि वह एक्सपायरी बाबू हैं और उनकी सरकार भी कुछ दिन बाद एक्सपायर होने वाली है. उन्होंने कहा कि पीएम (PM Modi) ने सिलीगुड़ी में कहा कि टीएमसी ने कोई काम नहीं किया है, मैं आपसे पूछती हूं कि आपने पांच साल में क्या किया है. मैं बताती हूं कि आपने सिर्फ झूठ बोला है. कूच बिहार जिले में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार ने लोगों के लिए अनेक कल्याणकारी कार्य किये हैं. उन्होंने कहा कि उनके शासन में बंगाल में किसानों की आय में तीन गुना वृद्धि हुई है.

West Bengal CM Mamata Banerjee on PM Modi: He is an expiry babu. his govt has expired. You(PM) said in Siliguri that we(TMC Govt) did not do anything for poor, what have you done in the last 5 years? Don't speak lies everyday. pic.twitter.com/gdsODzv8r1