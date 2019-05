Masood Azhar News: मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित करने पर पीएम मोदी ने दी प्रतिक्रिया, कहा- हम घर में घुसकर मारेंगे...

आंतकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर (Masood Azhar) को यूएन द्वारा ग्लोबल आतंकी घोषित करने को लेकर पीएम मोदी (PM Modi) ने प्रतिक्रिया दी है. पीएम मोदी (PM Modi) ने जयपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अब देश को जहां पर से भी खतरा होगा वहां पर घुस कर मारेंगे और अगर वो गोली मारेंगे तो हम गोला मारेंगे. पीएम मोदी ने कहा कि यूएनएससी ने जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसदू अजहर (Masood Azhar) को ग्लोबल आतंकी घोषित किया है. आतंकवाद (Masood Azhar) के खिलाफ हमारी लड़ाई में यह एक बड़ी जीत की तरह है.

PM Narendra Modi at a public rally in Jaipur: UNSC has listed JeM's #MasoodAzhar as a Global Terrorist. In our fight against terrorism, it is a big victory. pic.twitter.com/f1mMrGjf0s