PM मोदी के हमलों का महबूबा मुफ्ती और उमर अबदुल्ला ने तस्वीर Tweet कर कुछ इस तरह दिया जवाब

पीएम मोदी (PM Modi) ने जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) के कठुआ में पीडीपी (PDP) और नेशनल कॉन्फ़्रेंस (National Conference) पर जमकर निशाना साधा. पीएम मोदी ने कहा कि इन दोनों परिवारों ने जम्मू-कश्मीर को नोंचा और निचोड़ा है. उन्होंने उमर अब्दुल्ला के उस बयान का भी ज़िक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर 370 और 35(ए) हटाया गया तो पुरानी व्यवस्था बहाल करने पर ज़ोर होगा, जिसमें जम्मू-कश्मीर के अलग वजीर-ए-आज़म, सदर-ए-रियासत भी होते थे. मुफ़्ती और अब्दुल्ला परिवार पर पीएम के हमले का जवाब उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) और महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) ने ट्विटर के ज़रिए दिया.

This is how much Modi ji believes what he says. Look how happy he is to seal an alliance with one of the families he wants to rid J&K politics of. pic.twitter.com/SFtdXJjbhI — Omar Abdullah (@OmarAbdullah) April 14, 2019

उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah News) ने महबूबा (Mehbooba Mufti) के पिता और पीडीपी के दिवंगत नेता मुफ़्ती मोहम्मद सईद और पीएम मोदी के गले लगने की तस्वीर ट्वीट की, जिसमें मोदी हंसते हुए नज़र आ रहे हैं. उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट में लिखा, 'मोदीजी जो कहते हैं उस पर कितना विश्वास करते हैं. वह उन परिवारों में से एक के साथ गठबंधन करके कितना खुश दिख रहे हैं, जो वह जम्मू-कश्मीर की राजनीति से छुटकारा पाना चाहता है.'

Exhibit B. Modi ji looks thrilled to be greeted by a dynast. pic.twitter.com/qJbKlKGyjn — Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) April 14, 2019



वहीं, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ़्ती (Mehbooba Mufti Tweet) ने भी एक तस्वीर ट्वीट की, जिसमें उमर अब्दुल्ला पीएम मोदी का स्वागत करते हुए उन्हें गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं. महबूबा ने लिखा कि एक डायनेस्ट के स्वागत करने से पीएम मोदी खुश नज़र आ रहे हैं.

I for once have never lowered political discourse by abusing opponents inc BJP. In order to gain sympathy & consequently power, PM is misleading people by equating himself with the nation. Every Indian owes his allegiance to India not PM Modi. India is not Modi & Modi isn't India — Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) April 14, 2019

इसके अलावा महबूबा ने एक और ट्वीट किया, 'क्यों प्रधानमंत्री चुनाव से पहले राजनीतिक परिवारों पर हमले करते हैं और चुनाव बाद गठबंधन करने के लिए दूत भेजते हैं? 1999 में नेशनल कॉन्फ्रेंस और 2015 में पीडीपी. उन्होंने तब अनुच्छेद 370 पर सत्ता को क्यों चुना? बीजेपी मुस्लिमों और अल्पसंख्यकों को बाहर करने के अपने विनाशकारी एजेंडे से भारत को बांटना चाहती है.

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक रैली में अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवारों पर निशाना साधते हुए कहा था कि इन दोनों परिवारों ने जम्मू-कश्मीर की तीन पीढ़ियां 'बर्बाद' कर दी, लेकिन वह उन्हें भारत को 'बांटने' नहीं देंगे. मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को 'कुछ मुट्ठी भर' लोग बंधक या बंधुआ मजदूर बनाकर नहीं रख सकते. प्रधानमंत्री का इशारा नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला की जम्मू-कश्मीर के लिए अलग प्रधानमंत्री की मांग और महबूबा मुफ्ती की उस टिप्पणी की तरफ था कि अनुच्छेद 370 खत्म करने से जम्मू कश्मीर भारत से मुक्त हो सकता है. मोदी ने यहां एक जनसभा में कहा कि अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवारों ने राज्य की तीन पीढ़ियां 'बर्बाद' कर दी. तीन पीढ़ियों की राह में उन्होंने रोड़े अटकाए रखे.

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएममो) में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के लिए प्रचार करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोगों ने प्रथम चरण में भारी संख्या में मतदान करके आतंकवाद के सरगनाओं, अवसरवादियों को 'फटकारा' और 'महामिलावट' गठबंधन को 'हतोत्साहित' किया. मोदी ने कहा, 'आपने चुनाव के पहले चरण में, भारत में लोकतंत्र की ताकत को साबित किया.'

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, 'कांग्रेस कीटाणुओं से संक्रमित रही है. पुरानी पार्टी द्वारा अपने घोषणापत्र में किए गए इस वादे ने सुरक्षाबलों को हतोत्साहित किया है कि अगर वे सत्ता में आए तो अफ्सपा हटा देंगे.' मोदी ने रैली में कहा, 'क्या कोई देशभक्त ऐसी बात कर सकता है? क्या हमारे सुरक्षा बलों को सुरक्षित नहीं रखा जाना चाहिए.' मोदी ने कहा, 'वे दिन बीत गए जब धमकियों से भारत सरकार भयभीत हो जाती थी. यह नया भारत है जो आतंकवादियों को मारने के लिए (पाकिस्तान में) घुसेगा और उनके समर्थकों को भी बेनकाब करेगा. आप केवल एक सांसद नहीं चुन रहे, बल्कि यह इस देश की नयी रणनीति और नयी नीति पर आपका वोट है.'

उन्होंने कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को 'महामिलावट गठबंधन' बताते हुए कहा कि वे (पीडीपी व नेकां) दिन-रात जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने की धमकी दे रहे हैं. 'वे रक्तपात...अलग प्रधानमंत्री की धमकी दे रहे हैं.'

