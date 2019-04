ट्वीट वॉर: महबूबा मुफ्ती ने गौतम गंभीर को ट्विटर पर किया ब्लॉक, जानें किस मुद्दे पर हुई तीखी बहस

धारा 370 और आर्टिकल 35 ए के जरिए जम्मू-कश्मीर को मिले विशेष राज्य के दर्जे को लेकर ट्विटर पर पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती और गौतम गंभीर के बीच जुबानी जंग देखने को मिली. अनुच्छेद 370 और 35 ए पर दोनों के बीच बहस का स्तर इतना अधिक हो गया कि ट्वीट वार के बाद महबूबा मुफ्ती ने हाल ही में बीजेपी का दामन थामने वाले गौतम गंभीर को ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया. दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा जम्मू-कश्मीर के नेताओं फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को लोकसभा चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका के बाद विवाद शुरू हुआ.

इस खबर को शेयर कर महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया. उन्होंने लिखा- 'कोर्ट में समय क्यों बर्बाद करना. आर्टिकल 370 को हटाने के लिए भाजपा की प्रतीक्षा करें. यह स्वचालित रूप से हमें चुनाव लड़ने से रोक देगा क्योंकि भारतीय संविधान अब जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होगा. ना समझोगे तो मिट जाओगे, ऐ हिंदुस्तान वालों. तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में.

Why waste time in court. Wait for BJP to scrap Article 370. It will automatically debar us from fighting elections since Indian constitution won't be applicable to J&K anymore. Na samjho gay tou mit jaouge aye Hindustan walo. Tumhari dastaan tak bhi na hogi dastaano main. https://t.co/3mvp2lndv2 — Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) April 8, 2019

महबूबा के इस ट्वीट के बाद बीजेपी नेता गौतम गंभीर ने उन्हें जवाब दिया और लिखा- 'महबूबा मुफ्ती यह भारत है, कोई आप जैसा धब्बा नहीं जो मिट जाएगा!' इसके बाद फिर महबूबा मुफ्ती ने भी पलटवार किया और उन्होंने भी लिखा- 'उम्मीद करती हूं कि बीजेपी में आपकी राजनीतिक पारी उतनी खराब नहीं होगी, जितना आपका क्रिकेट करियर था.'

गौतम गंभीर ने फिर ट्वीट से पलटवार किया और इन्होंने भी लिखा- ओह! तो आपने मेरे ट्विटर हैंडल को अनब्लॉक कर दिया है. मेरे ट्वीट का जवाब देने के लिए आपको 10 घंटे चाहिए...बहुत धीमा. यह आपके व्यक्तित्व में गहराई की कमी को दर्शाता है. कोई आश्चर्य नहीं कि आप लोगों ने मुद्दे हल करने के लिए संघर्ष किया है.

I worry for your mental health. Am used to people trolling but this level of stalking is unhealthy. Id imagine most people sleep at night. Better to since you dont know anything about kashmir . Here blocking you now so u can do the 2 rupee per tweet trolling somewhere else — Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) April 9, 2019

फिर महबूबा मुफ्ती जवाब देती हैं कि 'मुझे आपके मानसिक स्वास्थ्य की चिंता है. लोगों द्वारा ट्रोल किए जाने की मैं आदि हो चुकी हूं लेकिन इस स्तर का स्टॉकिंग अस्वस्थ है. ज्यादातर लोग रात को सोते हैं. आप कश्मीर के बारे में कुछ नहीं जानते. मैं यहां आपको ब्लॉक कर रही हूं ताकि आप कहीं और 2 रुपये प्रति ट्वीट के हिसाब ट्रोलिंग कर सकें.

Most welcome @MehboobaMufti Ma'am, happy to be blocked by a callous individual. By the way, at the time of writing this tweet there are 1,365,386,456 Indians. How will you block them? — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) April 9, 2019

इसके बाद गौतम गंभीर ने भी जवाब दिया और लिखा-महबूबा मुफ्ती मैम बहुत बहुत स्वागत. एक विशिष्ट व्यक्ति द्वारा ब्लॉक किए जाने से मैं खुश हूं. वैसे इस ट्वीट को लिखने के समय 1,365,386,456 भारतीय हैं. आप उन्हें कैसे ब्लॉक करेंगे? .

बता दें कि पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को कहा था कि जब बात जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे की हो तो भाजपा को आग से नहीं खेलना चाहिए. उन्होंने साथ ही चेतावनी दी कि अनुच्छेद 370 खत्म करना, राज्य की भारत से आजादी होगी. मुफ्ती ने कहा, ‘यदि आप जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 से मुक्त करते हैं तो आप राज्य को देश से भी मुक्त करेंगे. मैंने कई बार कहा है कि अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को देश से जोड़ता है. जब आप इस सेतु को तोड़ते हैं, भारत राज्य पर अपनी वैधता भी खो देगा. वह कब्जा करने वाली ताकत बन जाएगा.'