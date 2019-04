BJP के मैनिफेस्टो पर महबूबा मुफ्ती का हमला, Tweet कर कहा- नहीं तो टुकड़े-टुकड़े गिरोह...

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) के लिए अपना घोषणापत्र (BJP Manifesto 2019) जारी कर दिया है. पार्टी ने इसे 'संकल्प पत्र' नाम दिया है. BJP के घोषणा पत्र को लेकर तमात विपक्षी दल हमलावर हैं. इसे लेकर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) ने भी हमला बोला है. महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट (Mehbooba Mufti Tweet) कर कहा, 'मेरे देशवासियों सावधान रहें. आपकी देशभक्ति का प्रमाणपत्र केवल तभी जारी किया जाएगा, जब आपके पास एक सांप्रदायिक और अल्पसंख्यक विरोधी मानसिकता हो. अन्यथा आपको टुकड़े-टुकड़े गिरोह को सौंप दिया जाएगा. महबूबा मुफ्ती ने न्यूज एजेंसी ANI द्वारा अरुण जेटली द्वारा मैनिफेस्टो को लेकर दिए बयान को लेकर ट्वीट कर हमला बोला. अरुण जेटली ने कहा था कि भाजपा का घोषणा पत्र 'टुकड़े-टुकड़े' की मानसिकता से नहीं, बल्कि मजबूत राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से तैयार किया गया है. भाजपा का घोषणा पत्र भारत की वास्तविकता से जुड़ा है.

Beware fellow hindustanis. Your certificate of patriotism will be issued only if you have a communal and anti minority mindset. Otherwise you will be consigned to the tukde tukde gang. https://t.co/DnZyD76Xhu