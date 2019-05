Exit Poll के बाद महबूबा मुफ्ती का Tweet, 'BJP की जीत या हार दुनिया का अंत नहीं', जानिये इसके मायने

Exit Poll Results 2019: लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) के नतीजे आने से पहले रविवार को कई मीडिया संस्थानों ने अपने-अपने एग्जिट पोल (Exit Poll) जारी किए. ज्यादातर एग्जिट पोल्स में बीजेपी (BJP) सरकार को बहुमत हासिल होता हुआ दिखाया गया है. लगभग सभी एग्जिट पोल ने अपने पोल सर्वे में एनडीए को बहुमत दिया है. NDTV ने सभी एग्जिट पोल्स (Exit Polls) को मिलाकर पोल ऑफ पोल्स (Poll Of Polls) बनाया. NDTV के पोल ऑफ पोल्स के अनुसार बीजेपी गठबंधन को 300 से अधिक सीटें मिलती दिख रही हैं. वहीं, यूपीए 122 और अन्य 118 सीटों पर सिमटते दिख रहे हैं. एग्जिट पोल जारी होने के बाद जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) ने ट्वीट किया. महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा कि भाजपा की जीत या हार दुनिया का अंत नहीं है.

BJP winning or losing isn't the end of the world. True that institutions were subverted & press standards plummeted.Yet many in the system & journalists with integrity stood up & raised their voices. Hope these results don't deter their resolve to fight for what's right