कांग्रेस ने कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को छिंदवाड़ा से दिया टिकट, MP के 12 उम्मीदवारों की LIST जारी

कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) के लिए मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के 12 प्रत्याशियों की सूची (Congress LIST) जारी की है. कांग्रेस ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ (Nakul Nath) को छिंदवाड़ा (Chhindwara) से टिकट दिया है. वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह राहुल (Ajay Singh Rahul) को सीधी सीट से टिकट दिनया गया है. जबकि खंडवा लोकसभा सीट से अरुण यादव कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे. बता दें कि मध्यप्रदेश में 4 चरण में मतदान होने हैं.

