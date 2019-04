शिवराज सिंह चौहान ने रैली में कलेक्टर को दी धमकी: ये पिट्ठू कलेक्टर सुन ले रे, हमारे दिन भी आएंगे, तब तेरा क्या होगा?'

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने बुधवार को चुनाव प्रचार के दौरान एक रैली में जिला कलेक्टर को धमकी देते नजर आए. शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि छिंदवाड़ा के उमरेठ में उनके हेलीकॉप्टर को उतरने की मंजूरी नहीं दी गई. इसके बाद वह सड़क के रास्ते वहां गए और रैली को संबोधित किया. रैली में शिवराज सिंह ने कलेक्टर को धमकी देते हुए कहा, 'बंगाल में ममता दीदी, वो नहीं उतरने दे रही थीं. ममता दीदी के बाद कमल नाथ दादा. ये पिट्ठू कलेक्टर सुन ले रे, हमारे दिन भी जल्दी आएंगे. तब तेरा क्या होगा?' शिवराज सिंह को पांच बजे के बाद हेलीकॉप्टर उतारने की मंजूरी नहीं दी गई थी.

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक चौहान को 5.30 बजे लैंड करना था, लेकिन उन्हें बाद में सूचना दी गई कि वह पांच बजे तक ही लैंड कर सकते हैं, उसके बाद वह लैंड नहीं कर पाएंगे. चौहान ने मीडिया से कहा, 'मुझे 5.30 बजे उमरेठ पहुंचना था. लेकिन मेरे स्टाफ को जानकारी दी गई कि मैं वहां पांच बजे तक लैंड कर सकता हूं, वरना वो मेरा हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देंगे.' चौहान इसके बाद सड़क के रास्ते वहां पहुंचे.

#WATCH Shivraj Singh Chouhan: "Bengal mein Mamata didi, vo nahi utarne de rahi thi, Mamata didi ke baad Kamal Nath dada......Ye pithu collector sun le re, humare din bhi jaldi ayenge, tab tera kya hoga?". He was allegedly denied permission to land chopper in Umreth, MP after 5 pm pic.twitter.com/r8ej6ZDDV1