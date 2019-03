चौतरफा किरकिरी के बाद SP ने स्टार प्रचारकों की एक और LIST की जारी, मुलायम सिंह यादव का नाम किया शामिल

समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) ने स्टार प्रचारकों (SP Star Campaigner) की नई लिस्ट जारी की है, जिसमें मुलायम सिंह यादव का नाम भी शामिल किया गया है. बता दें कि सुबह सपा की ओर से 40 स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जारी की गई थी, उसमें पहले नंबर पर अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) का नाम था, और उस लिस्ट में मुलायम सिंह यादव (Mulayam Singh Yadav) को जगह नहीं दी गई थी. इसे लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तंज कसा था. योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, 'सत्ता हथियाने के लिए मुगलों का अनुसरण करते हुए अपने पिता, अपने सगे चाचा तक को दरकिनार कर दिया और धुर विरोधियों की गोद में जा बैठे हैं, गांव जवार में कहावत है, 'जो बाप का न हुआ, वो आप का क्या होगा' जनता इन मौकापरस्त सत्ता लोलुपों को चुनाव में अच्छा सबक सिखाएगी.

इसके अलावा योगी ने एक और ट्वीट किया, 'विडंबना देखिये, जिस पार्टी को खड़ा करने के लिए अपने भाई के साथ घर-घर टूटी चप्पल पहन कर प्रचार किया आज प्रचारकों की लिस्ट से उनके ही बेटे ने नाम काट दिया. संभवतः अपनी कमाई राजनैतिक पूंजी के बारे में वे सोचते होंगे- 'पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय.'

मुलायम सिंह यादव (Mulayam Singh Yadav News) स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नाम नहीं आने की खबरों और चौतरफा किरकिरी के बाद सपा ने शाम को दूसरी लिस्ट जारी की. उसमें मुलायम सिंह यादव का नाम पहले नंबर पर है. इससे पहले पार्टी ने ऐलान किया था कि अखिलेश यादव आज़मगढ़ और आज़म ख़ान, रामपुर से सपा उम्मीदवार होंगे. आज़मगढ़ से पिछली दफा मुलायम सिंह ने जीत दर्ज की थी. ये सीट मुस्लिम यादव समीकरण के चलते सपा के लिए सुरक्षित मानी जाती है.

Samajwadi Party releases its list of star campaigners for second phase of elections; Mulayam Singh Yadav's name included in the second list which was missing in the first list. #LokSabhaElections2019pic.twitter.com/nFwx2b6GzY