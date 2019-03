'मोदी जी कलयुग के भगवान हैं...' ऑटो ड्राइवर ने ऐसे की पीएम मोदी की तारीफ, वायरल हुआ VIDEO

2019 लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2019) का बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियां इलेक्शन कैम्पेन करने में बिजी हैं और अपने लीडर को जनता के बीच प्रोजेक्ट कर रही हैं. मोदी सरकार (Modi Government) में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू (Kiren Rijiju) ने मंगलवार को ट्वीट किया. जो काफी वायरल हो रहा है. जिसमें एक ऑटोवाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की तारीफ कर रहा है. जिसमें मुंबई का ऑटो ड्राइवर कहता दिख रहा है- 'मोदी जी कलयुग के भगवान हैं...' सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

किरण रिजिजू के मुताबिक ये वीडियो अरुणाचल प्रदेश के एक स्टूडेंट ने बनाया है और उनको भेजा है. उन्होंने लिखा- 'ये मजेदार वीडियो एक अरुणाचल प्रदेश के स्टूडेंट ने शेयर किया है. जे. कोलॉन्ग मुंबई में अपनी छोटी बहन का इलाज कराने गए थे. उनकी ऑटो ड्राइवर से उस वक्त बात हुई जब वो अस्पताल जा रहे थे. ऑटो ड्राइवर को अरुणाचल प्रदेश को भी जानते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ की.' ऑटो ड्राइवर पीएम नरेंद्र मोदी को कलयुग का भगवान बता रहा है.

देखें VIDEO:

This interesting video is sent to me by a humble young student of Arunachal Pradesh Shri J. Kolong who went to Mumbai for the treatment of his younger sister. His conversation with an Auto driver on the way to Hospital who knows about Arunachal & adores @narendramodi ji. pic.twitter.com/W2Z5vXzez1