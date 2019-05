PM Narendra Modi Oath Ceremony: 'मैं नरेंद्र दामोदरदास मोदी...' प्रचंड जीत के बाद दोबारा PM बने नरेंद्र मोदी

Oath Taking Ceremony Of PM Modi: नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने ऐतिहासिक जीत के बाद लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Ram Nath Kovind) ने पीएम मोदी (PM Modi) को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए 8000 मेहमानों को न्योता दिया गया था. राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी के साथ-साथ राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, सदानंद गौड़ा, निर्मला सीतारमण, लोजपा प्रमुख राम विलास पासवान, नरेंद्र सिंह तोमर, रविशंकर प्रसाद, हरसिमरत कौर बादल, थावरचंद गहलोत, पूर्व विदेश सचिव एस जयशंकर, उत्तराखंड के पूर्म मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, स्मृति ईरानी, डॉ. हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, मुख्तार अब्बास नकवी, प्रह्लाद जोशी, डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय, गिरिराज सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी शपथ ली. इसके अलावा संतोष कुमार गंगवार ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ ली. इसके बाद राव इंद्रजीत सिंह, श्रीपद नाईक (राज्य मंत्री),

#WATCH: Narendra Modi takes oath as the Prime Minister of India for a second term. pic.twitter.com/P5034ctPyu — ANI (@ANI) May 30, 2019

बता दें कि लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) में प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi Cabinet) ने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने से पहले अपनी मंत्रिपरिषद को व्यवस्थित रूप देने के लिए BJP अध्यक्ष अमित शाह (Amit Shah) के साथ कई दौर की वार्ता की. पीएम मोदी के कैबिनेट में इस बार अनुभव के साथ ही युवा शक्ति पर भी जोर दिया गया है. पीएम मोदी और अमित शाह की बैठक के बाद संभावित मंत्रियों को फोन करके पीएम मोदी से मिलने के लिए बुलाया गया था.

Former Prime Minister Dr.Manmohan Singh and senior BJP leader LK Advani arrive at Rashtrapati Bhawan. #ModiSwearingInpic.twitter.com/C0CDxZMSJi — ANI (@ANI) May 30, 2019

Actor Rajinikanth and his wife Latha arrive at Rashtrapati Bhavan ahead of Prime Minister Narendra Modi's swearing-in ceremony. pic.twitter.com/04ZovJ0Nud — ANI (@ANI) May 30, 2019

समारोह में शामिल हुए ये नेता-अभिनेता और उद्योगपति

शपथ ग्रहण समारोह में यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सीजेआई रंजन गोगोई, उद्योगपित गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, सुपरस्टार रजनीकांत, कैलाश सत्यार्थी, करण जौहर, बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी नेता उमा भारती सहित कई दिग्गज शामिल हुए.

शपथ ग्रहण में 8000 मेहमान

मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में इस बार देश-विदेश के करीब 8000 मेहमानों को आमंत्रित किया गया था. इस बार यह संख्या सबसे अधिक है. इससे पहले प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण में 3500 से 5000 तक मेहमान हिस्सा लेते रहे हैं.

शपथ से पहले बापू और अटल को नमन

दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले गुरुवार सुबह पीएम मोदी राजघाट और अटल समाधि पहुंचे. उन्होंने महात्मा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी. इसके बाद उन्होंने नेशनल वॉर मेमोरियल जाकर शहीदों को भी नमन किया.

पिछली बार भी राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में ली थी शपथ

यह दूसरी बार होगा जब मोदी राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में शपथ लेंगे. मोदी को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 2014 में दक्षेस देशों के प्रमुखों सहित 3500 से अधिक मेहमानों की मौजूदगी में शपथ दिलाई थी. इससे पहले 1990 में चंद्रशेखर और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी को राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में शपथ दिलायी गई थी.

पश्चिम बंगाल में मारे गए BJP कार्यकर्ताओं के परिजन भी हुए शामिल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) के शपथ ग्रहण समारोह में पश्चिम बंगाल से उन 54 कार्यकर्ताओं के परिजन भी शामिल हुए जिनकी हत्या पिछले कुछ सालों में राजनीतिक हिंसा के दौरान की गई है. बीजेपी की ओर से तैयार की गई सूची में हर कार्यकर्ता के नाम के साथ बताया है कि उनकी हत्या कहां और कैसे हुई? हालांकि बीजेपी के इसी कदम से नाराज होकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शपथ ग्रहण से आने से इनकार कर दिया था.

पुलवामा के शहीद जवानों के परिवारों को भी था न्योता

पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में पुलवामा हमले में शहीद CRPF जवानों के परिवारवाले भी शामिल हुए. बता दें कि पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिल में शामिल एक वाहन को आतंकियों ने उड़ा दिया था जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे. यह पहली इतना बड़ा आतंकी हमला था, जिसमें एक साथ इतने जवान शहीद हुए थे. इस घटना के बाद पूरे देश सकते में था और हर कोई पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग करने लगा. इसके बाद भारतीय वायुसेना के 12 मिराज विमानों ने 'ऑपरेशन बालाकोट' को अंजाम दिया और वहां मौजूद आतंकी शिविरों को नष्ट कर दिया.

परोसा जाएगा ये खास व्यंजन

प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मेजबानी वाले रात्रि भोज में विदेशी गणमान्य लोगों को राष्ट्रपति भवन रसोई का खास व्यंजन 'दाल रायसीना' परोसी जाएगी. राष्ट्रपति भवन के प्रवक्ता अशोक मलिक ने बुधवार को बताया कि शपथ ग्रहण समारोह करीब डेढ़ घंटे का होगा और इसके बाद 'बिमस्टेक' देशों के नेताओं के अलावा उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री सहित लगभग 40 गणमान्य लोगों को रात्रि भोज दिया जाएगा.

