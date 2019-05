Narendra Modi Oath News: 30 मई को शाम 7 बजे प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति भवन में होगा कार्यक्रम

PM Modi Swearing In Ceremony: प्रचंड जीत के बाद नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण (Narendra Modi Oath) की तारीख भी तय हो गई है. नरेंद्र मोदी 30 मई की शाम 7 बजे राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री के पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे. राष्ट्रपति भवन ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी. बता दें कि नरेंद्र मोदी के साथ कई मंत्री भी शपथ लेंगे. बता दें कि नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के नेतृत्व में BJP ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है. मोदी देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे, जिन्होंने पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में वापसी की है. बीजेपी ने न सिर्फ अपने बूते बहुमत हासिल किया, बल्कि सहयोगियों के साथ 350 का आंकड़ा भी छू लिया. बीजेपी (BJP) और सहयोगियों ने इस बार 2014 से भी बड़ी जीत हासिल की. बीजेपी ने 303 हासिल की वहीं, NDA को 352 सीटें मिली हैं. उधर, कांग्रेस की बात करें तो उसने 52 सीट जीतने में सफलता हासिल की है. राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई दिग्गजों को चुनाव में हार मिली है. राहुल केरल की वायनाड सीट जीतने में सफल रहे, वहीं, अमेठी में उन्हें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) से मात मिली. यूपी में कांग्रेस सिर्फ रायबरेली सीट बचाने में सफल रही, वहां यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जीत दर्ज की.

The President will administer the oath of office and secrecy to the Prime Minister and other members of the Union Council of Ministers at 7 pm on May 30, 2019, at Rashrapati Bhavan