नवजोत सिंह सिद्धू की दूर हुई नाराजगी, राहुल गांधी-अहमद पटेल से की मुलाकात- मिली यह जिम्मेदारी...

पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) पिछले कुछ दिनों से सारे काम छोड़कर चुपचाप बैठे थे. उनका कांग्रेस (Congress) में किसी नेता से कोई संपर्क भी नहीं था. ऐसी जानकारी उनसे जुड़े सूत्रों ने दी थी. हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) की नाराजगी अब दूर हो गई है. सिद्धू ने शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और रविवार को पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल से मुलाकात की. पंजाब की अमरिंदर सिंह सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu News) ने रविवार को ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने उन्हें लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार करने को कहा है. सिद्धू 10 अप्रैल से शुरू कर 40 दिन तक पार्टी के लिए प्रचार करेंगे. नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) ने रविवार को ट्वीट किया, 'कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी से मुलाकात हुई. उन्होंने मुझे निर्देश दिया कि धुआंधार प्रचार करूं और कार्यक्रम के विस्तृत ब्यौरे के लिए अहमद पटेल से मिल लूं.' 'प्रचार 10 अप्रैल से शुरू होगा. 40 दिन तक चलेगा.'

Met Congress President @RahulGandhi Ji, he directed me to campaign extensively and meet @ahmedpatel Sahab for detailed schedule.



Met @ahmedpatel Ji, campaign to begin from the 10th. Will be in line of duty for 40 days pic.twitter.com/7OT6h3PrY2