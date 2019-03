कांग्रेस अध्यक्ष के पंजाब दौरे पर बोले नवजोत सिंह सिद्दू- आप आए बहार आई, बुरे दिन जाने वाले हैं, राहुल गांधी आने वाले हैं

कांग्रेस (Congress) अध्यक्ष राहुल गांधी गुरुवार को पंजाब में लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) के लिए प्रचार शुरू करेंगे. राहुल गांधी (Rahul Gandhi) राज्य के मोगा जिले में कर्ज माफी के प्रमाण पत्र बांटने के आयोजन में शामिल होंगे. समारोह में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी होंगे. राहुल गांधी के पंजाब दौरे पर कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu)ने ट्वीट करके उनका स्वागत किया है.

सिद्धू ने ट्वीट करते हुए लिखा है, 'पांच नदियों की भूमि पर कांग्रेस अध्यक्ष @RahulGandhi का हार्दिक स्वागत. आप आए बहार आई... बुरे दिन जाने वाले हैं, राहुल गांधी आने वाले हैं! सर्दी जा रही है, गर्मी आ रही है, भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है!.'

