राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) ने लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी. एनसीपी (NCP) की सूची के अनुसार सुप्रिया सुले (Supriya Sule) बारामती (Baramati) से चुनाव लड़ेंगी. वहीं, संजय दीना पाटिल को मुंबई उत्तर से, आनंद परांजपे को ठाणे से, सुनील टटकरे को रायगढ़ से टिकट दिया गया है. वहीं, हातकणंगले लोकसभा सीट के लिए NCP राजू शेट्टी की पार्टी स्‍वाभिमानी शेताकरी संगठन का समर्थन करेगी.

NCP announces a list of candidates for #LokSabhaElections2019 including Supriya Sule from Baramati, Sanjay Dina Patil from Mumbai North East, Anand Paranjpe from Thane, Sunil Tatkare from Raigad. Mohammad Faisal from Lakshwadeep.