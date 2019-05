UP Poll Of Polls 2019 NDTV: यूपी में NDA को इतनी सीटें मिलने का अनुमान, कांग्रेस 2 सीटों पर सिमटती दिख रही

UP Poll Of Polls 2019 NDTV: इस बार कुल 7 चरणों में चुनाव आयोजित करवाए गए.

UP Poll Of Polls 2019 NDTV: लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) के आखिरी चरण का मतदान खत्म होने के साथ ही चुनावी आचार संहिता भी खत्म हो गई. इस बार कुछ 7 चरणों में चुनाव हुए और 542 सीटों की तकदीर ईवीएम (EVM) में कैद हो गई. NDTV के पोल ऑफ एग्जिट पोल्स (Poll of Exit Poll 2019) में उत्तर प्रदेश में बीजेपी (BJP) को 44 सीटें मिल रही हैं, वहीं कांग्रेस सिर्फ 02 सीटों पर सिमटती दिख रही है. वहीं, सपा-बसपा-आरएलडी गठबंधन (SP-BSP-RLD Alliance) को 34 सीटें मिलती दिख रही हैं. बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 के लिए सपा-बसपा (SP-BSP) साथ आए थे और दोनों पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा है. चुनाव से पहले सपा-बसपा गठबंधन में आरएलडी (RLD) भी इसमें शामिल हो गई थी. बता दें कि उत्तर प्रदेश में BJP को पिछली बार 71 सीटें मिली थी, जबकि NDA गठबंधन कुल 73 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी. कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थीं, जबकि समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली थीं.

2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 435 सीटों पर चुनाव लड़ा था और बाकी सीटें उसने सहयोगियों के साथ बांटी हैं. वहीं, कांग्रेस ने कुल 420 सीटों पर चुनाव लड़ा है. बीजेपी की अगुवाई में एनडीए में इस बार 21 पार्टियां शामिल हैं. बिहार में बीजेपी को नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के आने से मजबूती मिली है और वोट प्रतिशत के हिसाब से उसका पलड़ा भारी है. वहीं यूपीए में इस बार कांग्रेस की अगुवाई में 25 पार्टियां शामिल हैं. उधर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने माकपा महासचिव सीताराम येचुरी से मुलाकात की है. शनिवार को उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, एनसीपी नेता शरद पवार और शरद यादव से मुलाकात की थी. इसके बाद उन्होंने लखनऊ में मायावती और अखिलेश यादव से भी मुलाकात की है. माना जा रहा है कि कांग्रेस अब तीसरे मोर्चे की समर्थन से सरकार बनाने की कोशिश में जुट गई है. हालांकि कौन किस ओर रहेगा यह बहुत कुछ 23 मई को आने वाले नतीजों पर निर्भर करेगा. वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का दावा है कि पार्टी 300 सीटे जीतकर एनडीए की सरकार बनाएगी.

सात चरण में संपन्न हुए चुनाव

इस बार 11 अप्रैल से 19 मई के बीच 7 चरणों में लोकसभा चुनाव हुआ. पहले चरण में 11 अप्रैल को 20 राज्यों की 91 सीटों पर मतदान हुआ, वहीं, दूसरे चरण में 18 अप्रैल को 13 राज्यों की 97 सीटों पर वोट डाले गए. तीसरे चरण में 23 अप्रैल को 14 राज्यों की 115 सीटों, चौथे चरण 29 अप्रैल को 9 राज्यों की 71 सीटों, पांचवें चरण में 6 मई को 7 राज्यों की 51 सीटों, छठे चरण में 12 मई को 7 राज्यों की 59 सीटों और सातवें व आखिरी चरण में 19 मई को 59 सीटों पर वोटिंग हुई.

