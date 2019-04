'बीजेपी की जीत शांति वार्ता के लिए बेहतर' वाले इमरान खान के बयान पर जानें रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा

लोकसभा चुनाव 2019 की सरगर्मियों के बीच रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें इमरान खान ने कहा था कि अगर लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है और पीएम मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं तो कश्मीर मसले पर शांति वार्ता का उत्तम माहौल बनेगा. निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत में चुनाव के दौरान ऐसे बयान आते रहते हैं और कांग्रेस के कई अहम नेता हैं जो पाकिस्तान जाकर 'मोदी को हटाने' के लिए मदद मांगते रहे हैं.

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बयान - भारत-पाकिस्तान को कश्मीर मसले को हल करने का बेहतर मौका तभी मिलेगा, जब (भारत के प्रधानमंत्री) नरेंद्र मोदी की पार्टी BJP जीतेगी - पर रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "मुझे लगता है, यह भी कांग्रेस द्वारा फैलाई जा रही बातों का ही हिस्सा है..."

अगर पीएम मोदी लोकसभा चुनाव में फिर जीतते हैं तो शांति वार्ता के लिए बेहतर मौका होगा: इमरान खान

समाचार एजेंसी एएनआई ने जब पूछा कि बालाकोट एयरस्ट्राइक पर अंतरराष्ट्रीय मीडिया भारत के पक्ष पर विश्वास क्यों नहीं कर रहा, इसके जवाब में रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि क्या किसी भी एक सरकार ने हम पर सवाल उठाया है और क्या यह कह कर कोई देश हमें समर्थन नहीं दे रहे है कि आपका दावा पुष्टि योग्य नहीं है? आगे उन्होंने कहा कि किसी भी मामले में हमने पहले दावा नहीं किया. बल्कि बाद में खुद पाकिस्तानियों ने ही बालाकोट हमले का दावा किया.

