पित्रोदा के 'हुआ तो हुआ' वाले बयान पर उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी पर ऐसे कसा तंज..

कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा (Sam Pitroda) के सिख दंगों पर दिए बयान 'हुआ तो हुआ' पर सियासी बयानबाजी जारी है. पित्रोदा के इस बयान पर बीजेपी के नेता लगातार कांग्रेस को घेर रहे हैं. अब इस मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) ने पीएम मोदी पर बिना नाम लिए निशाना साधा है. उन्होंने कहा, 'हुआ तो हुआ वहां सही है जब कोई गाड़ी चला रहा हो और हम पीछे बैठे हों, अचानक कोई पिल्ला पहिए के नीचे आ जाए तो ये दर्दनाक होगा या नहीं?' अब्दुल्ला ने यह बयान कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के सिख नरसंहार पर की गई टिप्पणी पर दिया है. पित्रोदा ने कहा था, '1984 की बारे में अब क्या? आपने पिछले 5 साल में क्या किया. 84 में हुआ तो हुआ. आपने क्या किया?' पित्रोदा के इस बयान के बाद उन्हें हर तरफ से आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. 1984 के दंगों में 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरे देश में सिख विरोधी दंगे हुए थे जिसमें 3 हजार सिखों की मौत हो गई थी.

“Hua toh hua” is right up there with if "someone else is driving a car and we're sitting behind, even then if a puppy comes under the wheel, will it be painful or not?” as callous reactions to mass murder in pogroms.