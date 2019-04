महाराष्ट्र सरकार की मंत्री और BJP नेता का विवादित बयान- 'राहुल गांधी को बम बांधकर दूसरे देश भेज देना चाहिए'

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) को लेकर सभी पार्टियों की तैयारी जोरों पर है. चुनाव का समय आते ही आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो जाता है. अभी भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर (Pragya Singh Thakur) द्वारा शहीद हेमंत करकरे (Hemant Karkare) पर दिया गया विवादित बयान का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता पंकजा मुंडे ने राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दियाहै. पंकजा मुंडे (Pankaja Munde) ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी के शरीर पर बम बांध देना चाहिए और उन्हें किसी दूसरे देश भेज देना चाहिए. वे (राहुल गांधी) तभी समझेंगे. पंकजा मुंडे (Pankaja Munde News) का यह बयान सर्जिकल स्ट्राइक (Surgical Strike) के मुद्दे पर था.

Maharashtra Min Pankaja Munde:We did surgical strike after cowardly attack on our soldiers.Some ppl ask what was surgical strike&what's the evidence?I say we should've attached a bomb to Rahul Gandhi&should have sent him to another country. Then they would have understood.(21.04) pic.twitter.com/KU96yAzoFD