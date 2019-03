PM मोदी ने ट्वीट कर राहुल गांधी, ममता बनर्जी, मायावती, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव से की यह अपील

लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव प्रचार का दौर शुरू हो गया है, सियासी दलों के बीच वार-पलटवार भी जमकर चल रहा है. इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विपक्षी दलों के नेताओं से अपील की. ट्वीटर के जरिए पीएम मोदी ने लिखा कि मैं राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार, मायावती, अखिलेश यादव और एमके स्टालिन से अपील करता हूं कि आगामी लोकसभा चुनावों में ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को प्रोत्साहित करें. जनता की ज्यादा भागीदारी हमारे लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत होगी.

Requesting @smitaprakash, @PTI_News, @navikakumar and @prasannavishy to embolden the cause of high voter turnout in the 2019 polls. As leading public voices associated with important platforms, your support on voter awareness will be valuable and beneficial for 130 crore Indians.