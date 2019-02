पुलवामा हमले पर फिर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी- इस बार सबका हिसाब पूरा होगा

साउथ कोरिया की दो दिन यात्रा से लौटे प्रधानमंत्री आज राजस्थान के टोंक पहुंचे. पीएम मोदी ने यहां बीजेपी की विजय संकल्प रैली को संबोधित किया. यहां उन्होंने पुलवामा हमले में शहीद हुए नमन किया और कहा कि मैं इन वीर सपूतों को जन्म देने वाली माताओं और उनके परिवारों को कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से संवेदना प्रकट करता हूं. उन्होंने कहा कि सम्पूर्ण देश के साथ-साथ आज पूरा विश्व आपके साथ खड़ा है. दुनिया के ज्यादातर देश और सभी संस्थाएं आज पुलवामा में हुए आतंकी हमले के खिलाफ एकजुट हैं. पीएम मोदी के अनुसार सीमा पर डटे सैनिकों पर, मोदी सरकार पर और मां भवानी के आशीर्वाद पर भरोसा रखिए, इस बार सबका हिसाब पूरा होगा. पाकिस्तान का नाम लिए बिना निशाना साधते हुए कहा कि आपका ये प्रधानसेवक दुनियाभर में आतंकियों का दाना पानी बंद करने में जुटा है. दुनिया में तब तक शांति संभव नहीं है, जब तक आतंक की फैक्ट्रियां चलती रहेंगी. आतंक की फैक्ट्रियों पर ताला लगाना का काम मेरे ही हिस्से लिखा है, तो ऐसा ही सही.

हम जानते हैं भष्ट्राचार प्रतियोगिता में शामिल होने वाले मुख्य खिलाड़ी कौन थे- पीएम मोदी

