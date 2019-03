पीएम मादी का चंद्रबाबू पर निशाना, कहा - U-turn बाबू ने आंध्र के विकास के वादे से भी U-turn ले लिया

खास बातें 'निश्चित तौर पर मैं और भी काम कर सकता था' 'उनकी नीयत आंध्र प्रदेश का विकास करने की नहीं है' 'लोग इनको 'स्टीकर बाबू' के नाम से भी बुलाने लगे हैं'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने अपने धुआंधार प्रचार अभियान के तहत शुक्रवार को आंध्रप्रदेश में भी एक रैली को संबोधति किया. रैली को संबोधित करते हुए उन्‍होंने कहा, '5 साल पहले आपके एक वोट की ताकत ने मुझे प्रधान सेवक बनाया. आपकी उम्मीद, आपकी आशा-आकांक्षा, आपके ही आदेश को ध्यान में रखते हुए आपके सेवक ने 5 साल तक दिन रात काम किया है. आपके इस चौकीदार ने 5 वर्षों में आंध्र प्रदेश के हितों की पूरी चौकसी से चौकीदारी की है, आंध्र प्रदेश के लोगों की बरसों पुरानी मांगों को पूरा करने का काम किया है.

उन्‍होंने रैली में मौजूद लोगों से कहा, 'अपनी पहली ही कैबिनेट में पोलावरम अध्यादेश को मंजूरी किसने दी- आपके इस चौकीदार ने. आंध्रप्रदेश के लिए अनंतपुर में पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय किसने स्वीकृत किया- आपके इस चौकीदार ने. कुरनूल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी-डिजाइन एंड मैन्यूफेक्चरिंग किसने मंजूर किया- आपके इस चौकीदार ने. कुरनूल में मेगा सोलर पावर पार्क और अनंतपुरम सोलर पार्क को बनाने का काम किसने किया- आपके इस चौकीदार ने. विशाखापत्तनम में साउथ कोस्ट रेलवे का मुख्यालय किसने बनाया– आपके इस चौकीदार ने. आंध्रप्रदेश के लिए पहला आईआईटी, पहला एनआईटी, पहला IIM, पहला एम्स किसने स्वीकृत किया – आपके इस चौकीदार ने. आंध्रप्रदेश के लिए पहली ट्राइबल यूनिवर्सिटी किसने मंजूर की? – आपके इस चौकीदार ने. आंध्र प्रदेश का पहला राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान किसने स्वीकृत किया? - आपके इस चौकीदार ने. आंध्र प्रदेश के लिए पहला Indian Institute of Petroleum and Energy (IIPE), किसने मंजूर किया? – आपके इस चौकीदार ने. आंध्र प्रदेश के लिए पहला Indian Institute of Foreign Trade (IIFT) किसने स्वीकृत किया?- इस चौकीदार ने.

पीएम मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए आगे कहा, 'आंध्र प्रदेश के लिए पहले Indian Institute of Packaging (IIP) की मंजूरी किसने दी?- आपके इस चौकीदार ने. आंध्र प्रदेश के लिए पहले Greenfield petrochemical complex की स्वीकृति किसने दी? – आपके इस चौकीदार ने. वाइज़ेग-चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर को हरी झंडी किसने दी? – आपके इस चौकीदार ने. आंध्र प्रदेश के लिए पहले National Institute of Ocean Technology NIOT की स्वीकृति किसने दी? आपके इस चौकीदार ने. विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा और तिरुपति एयरपोर्ट का विस्तार किसने किया?- आपके इस चौकीदार ने. राजमुंदरी एअरपोर्ट का विस्तार और कडप्पा एयरपोर्ट को किसने चालू किया? - चौकीदार ने. सागरमाला के तहत डेढ़ लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्स की स्वीकृति किसने दी?- आपके इस चौकीदार ने.'

राज्‍य की चंद्रबाबू नायडू सरकार पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'निश्चित तौर पर मैं और भी काम कर सकता था, बस मुझे यहां की राज्य सरकार का सहयोग चाहिए था. मैंने अपनी तरफ से बहुत प्रयास किया था, लेकिन जो अभी सरकार चला रहे हैं, उनकी नीयत आंध्र प्रदेश का विकास करने की नहीं है.'

उन्‍होंने कहा, '11 अप्रैल 2019 को दो बड़े काम होने जा रहे हैं. आपके एक वोट से इस दिन आंध्र प्रदेश का SUN Rise होगा और भ्रष्टाचार का SON Set होगा. आंध्र प्रदेश में आम चर्चा है कि यहां की सरकार की योजनाओं में घोटाले नहीं होते, बल्कि योजनाएं ही घोटाले के लिए बनाई जाती हैं. यहां नई राजधानी से लेकर अलग-अलग परियोजनाओं में क्या-क्या खेल हो रहे हैं, किसकी तिजोरियां भरी जा रही हैं, ये आंध्र प्रदेश की जनता भलीभांति जानती है. आपके इस चौकीदार ने जब इस खेल पर सवाल उठाए, जब हिसाब लेने की कोशिश की तो U-turn बाबू ने आंध्र के विकास के वादे से भी U-turn ले लिया और एनडीए से खुद को अलग कर लिया. अब U-turn बाबू ने ऐसे दोस्तों को ढूंढा है, जो Bail गाड़ी पर चलते हैं. Bail गाड़ी, यानी जो भ्रष्टाचार के आरोप में जमानत पर हैं और अपनी राजनीति की गाड़ी चला रहे हैं. U-turn बाबू, झूठ बोलने में जितने माहिर हैं, केंद्र की योजनाओं पर अपना स्टीकर चिपकाने में भी उतने ही बड़े कलाकार हैं. इसलिए अब लोग इनको 'स्टीकर बाबू' के नाम से भी बुलाने लगे हैं.'

पीएम मोदी ने कहा, 'केंद्र सरकार, पीएम-किसान योजना के तहत देश के 12 करोड़ छोटे किसान परिवारों को हर वर्ष 75 हज़ार करोड़ रुपए दे रही है. इससे आंध्र प्रदेश के भी 82 लाख किसानों के बैंक खाते में सीधी मदद सुनिश्चित हुई है. इस योजना पर U-turn बाबू ने अपना स्टीकर लगा दिया है. टीडीपी और कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में दशकों तक शासन किया है, U-turn बाबू लंबे समय तक सीएम रहे हैं. तुंगभद्रा और कृष्णा जैसी नदियों की कृपा आंध्र प्रदेश पर, रायलसीमा पर रही है. लेकिन यहां के किसान प्यासे हैं. इसका कारण अगर कुछ है तो वो इनकी बुरी नीयत है. पोलावरम डैम इसी नीयत का एक जीता-जागता उदाहरण है. ये प्रोजेक्ट 7 दशक से बन रहा है. आंध्र प्रदेश के किसानों की ज़रूरत को देखते हुए केंद्र सरकार ने करीब 7000 करोड़ राज्य सरकार को रिलीज भी कर दिए. लेकिन ये प्रोजेक्ट लटकता ही जा रहा है और यहां की सरकार इसकी लागत बढ़ाए ही जा रही है. एक तरफ किसानों और गरीबों के लिए इनकी बदनीयत है और दूसरी तरफ आपके चौकीदार की साफ नीयत है, जिसको हर गरीब परिवार महसूस कर रहा है.

प्रधानमंत्री ने कहा, 'यहां के डेढ़ लाख से अधिक गरीबों को अपने पक्के घर मिले हैं, करीब एक करोड़ लोगों के जनधन खाते खोले गए हैं. 3 लाख से ज्यादा मुफ्त गैस कनेक्शन यहां की गरीब बहनों को मिल चुके हैं. आयुष्मान भारत योजना का लाभ अब तक यहां के 67 हज़ार गरीब परिवारों को हो चुका है. इसी तरह श्रमयोगी मानधन योजना से आंध्र प्रदेश के करीब 40 हज़ार श्रमिक साथी जुड़ चुके हैं. ये जितने भी काम किए गए हैं, आंध्र प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए जो भी काम हो रहे हैं, वो और तेज़ी से हो सकते थे. लेकिन यहां सरकार चलाने वालों को अपने बेटे, रिश्तेदारों का राजनीतिक और आर्थिक विकास करने से ही फुरसत नहीं मिल पाई. टीडीपी के उम्मीदवारों की लिस्ट देखिए, उसमें U-turn बाबू के परिवार से जुड़े लोग ही हैं. सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए स्वार्थ सिद्धि करने वालों की इसी मानसिकता से आपका ये चौकीदार लड़ रहा है. चाहे टीडीपी हो, जगन रेड्डी की YSR-CP हो या फिर कांग्रेस हर तरफ वंशवाद और परिवारवाद का ही बोलबाला है. नया भारत, सबको अवसर, समान अवसर की भावना पर बनेगा. यही भावना देश की है, यही भावना आंध्र प्रदेश की है.

