बालाकोट स्ट्राइक पर सवाल उठाने पर PM का कांग्रेस पर निशाना: ये न्यू इंडिया है, आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे

लोकसभा चुनाव के करीब आते ही एक बार फिर पुलवामा मुद्दा गरमा गया है. रामगोपाल यादव और सैम पित्रोदा की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष हमारी सेना को बार-बार अपमानित कर रहा है. मैं देश की जनता से अपील करता हूं कि विपक्ष से सवाल पूछे. उनको बताएं कि 130 करोड़ जनता विपक्ष को उनके बयानों के लिए न माफ करेगी और न ही भूलेगी. इसी के साथ पीएम मोदी ने ट्विटर पर एक और हैशटैग #JantaMaafNahiKaregi की शुरुआत की. बता दें कि राहुल गांधी के करीबी और इंडियन ओवरसीज में कांग्रेस के प्रभारी सैम पित्रोदा ने पुलवामा हमले के बाद बालाकोट में भारतीय वायुसेना द्वारा की गई कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए पूछा कि मैंने जो अखबारों में पढ़ा है उससे ज्यादा जानना चाहता हूं, क्या हमने वाकई 300 आतंकियों को मार गिराया है.

Opposition insults our forces time and again.



I appeal to my fellow Indians- question Opposition leaders on their statements.



Tell them- 130 crore Indians will not forgive or forget the Opposition for their antics.



India stands firmly with our forces. #JantaMaafNahiKaregihttps://t.co/rwpFKMMeHY — Chowkidar Narendra Modi (@narendramodi) March 22, 2019

सैम पित्रोदा की एक टिप्पणी पर जवाब देते हुए कहा पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा कि कांग्रेस के शाही वंश के वफादार ने वह स्वीकार किया जोकि राष्ट्र पहले से ही जानता है. कांग्रेस आतंक का जवाब देना नहीं जानती थी. उन्होंने लिखा कि यह न्यू इंडिया है, हम आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना जानते हैं जिसे वो समझते हैं और वो भी ब्याज के साथ. बता दें कि सैम पित्रोदा ने कहा था कि हमलों के बारे में ज्यादा नहीं जानता हूं. यह हमेशा होते रहे हैं. मुंबई में भी हमला हुआ था. हमने उस वक्त प्रतिक्रिया नहीं दी थी, बस अपने जहाज भेज दिए थे लेकिन मुझे लगता है कि यह सही तरीका नहीं है. उन्होंने कहा कि इस तरह आप दुनिया का सामना नहीं कर सकते हैं.

Loyal courtier of Congress' royal dynasty admits what the nation already knew- Congress was unwilling to respond to forces of terror.



This is a New India- we will answer terrorists in a language they understand and with interest! https://t.co/Mul4LIbKb5 — Chowkidar Narendra Modi (@narendramodi) March 22, 2019

रामगोपाल यादव के बयान की निंदा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष की आदत हो चुकी है आतंकियों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करना और हमारे सशस्त्र बलों पर सवाल उठाना. रामगोपाल यादव जी जैसे वरिष्ठ नेता का यह बयान उन सभी का अपमान करता है जिन्होंने कश्मीर की रक्षा करने में अपनी जान की बाजी लगा दी. उन्होंने लिखा कि यह हमारे शहीदों और उनके परिवारों का अपमान करता है. बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने पुलवामा आतंकी हमले को 'साजिश' बताया है. उन्होंने कहा कि जब सरकार बदलेगी तो इसकी जांच होगी और बड़े-बड़े लोग फंसेंगे.