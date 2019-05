PM Narendra Modi, Elections Results 2019: पीएम मोदी बोले- देश के लोगों ने इस फकीर की झोली को भर दिया

Results 2019: लोकसभा चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के मुख्यालय में मीडिया को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा, 'आज स्वयं मेघ राजा शरीक होने के लिए हमारे बीच हैं. आज हम देख रहे हैं कि देश के कोटी कोटी नागरिकों ने इस फकीर की झोली को भर दिया.' साथ ही उन्होंने कहा कि आजादी के बाद इतने चुनाव होने के बाद सबसे ज्यादा मतदान इस चुनाव में हुआ. वो भी 40-42 डिग्री तापामान के बीच हुआ. यह अपने आपमें भारत के मतदाताओं की जागरुकता, लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता दिखाता है. पूरे विश्व को भारत की लोकतांत्रिक शक्ति को पहचानना होगा. पीएम मोदी ने कहा कि ये चुनाव देश की जनता लड़ रही थी. उन्होंने कहा कि दो से दोबारा आने तक की यात्रा में अनेक उतार-चढ़ाव आए. पीएम मोदी ने कहा कि दोबारा आने पर नम्रता नहीं छोड़ेंगे.

Election Results 2019: प्रियंका गांधी ने हार स्वीकार करके पीएम मोदी को बधाई तो दी, लेकिन ये कहना नहीं भूलीं

पीएम मोदी (PM Narendra Modi) ने कहा कि आज कोई विजयी हुआ है तो हिन्दुस्तान विजयी हुआ है, लोकतंत्र विजयी हुआ है, जनता-जनार्दन विजयी हुई है. इस लोकसभा चुनाव में जो विजयी हुए हैं, उन सभी विजेताओं को मैं हृदयपूर्वक बधाई देता हूं. उन्होंने कहा कि इस चुनाव में मैं पहले दिन से कहा रहा था कि ये चुनाव कोई दल नहीं लड़ रहा है, कोई उम्मीदवार नहीं लड़ रहा है, कोई नेता नहीं लड़ रहा है. ये चुनाव देश की जनता लड़ रही है.

PM: I was busy today. So I couldn't pay attention to results. I don't have much information about it. But I was briefed by party president.I'll see it in detail. But from what he told me, that itself indicates that political pundits will have to change their 20th century thinking pic.twitter.com/5zTJXwd2HH