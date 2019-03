पीएम मोदी का देश के नाम संबोधन: अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया का चौथा अंतरिक्ष महाशक्ति बना भारत

लोकसभा चुनाव 2019 से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी बुधवार को देश के नाम संबोधन दे रहे हैं. पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान कहा कि भारत अंतरिक्ष पावर के रूप में दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है. भारत ने आज अपना नाम अंतरिक्ष महाशक्ति के नाम पर दर्ज करा दिया है. पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने आज एक अभूतपूर्व सिद्धि हासिल की है. भारत में आज अपना नाम ‘स्पेस पावर' के रूप में दर्ज करा दिया है. अब तक रूस, अमेरिका और चीन को ये दर्जा प्राप्त था, अब भारत को भी यह उपलब्धि हासिल की है. उन्होंने कहा कि यह देश के लिए गर्व की बात है. पीएम मोदी देश को संबोधित करेंगे इसकी सूचना पीएम मोदी ने खुद पहले आधिकारिक ट्विटर हैंडल से दी थी पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा था कि आज सवेरे लगभग 11.45- 12.00 बजे मैं एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आप के बीच आऊंगा.

पीएम मोदी ने कहा कि आज 27 मार्च को भारत ने एक बडी उपलब्धि हासिल किया है. भारत ने अपना नाम अंतरिक्ष पावर के रूप में अपना नाम दर्ज करा लिया है. दुनिया के तीन देश अमेरिका, चीन रूस को पहले से यह उपलब्धि हासिल थी, मगर आज भारत आज चौथा देश बन गया. हर हिंदुस्तानी के लिए इससे बड़ा गर्व का पल नहीं हो सकता. कुछ समय पहले हमारे वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में तीन सौ किलोमीटर एलओ सैटेलाइट को मार गिराया.

पीएम मोदी के संबोधन की अहम बातें:

-भारत ने आज एक अभूतपूर्व सिद्धि हासिल की है. भारत में आज अपना नाम ‘स्पेस पावर' के रूप में दर्ज करा दिया है. अब तक रूस, अमेरिका और चीन को ये दर्जा प्राप्त था, अब भारत को भी यह उपलब्धि हासिल की है.

-मिशन शक्ति ऑपरेशन सफल. इसके तहत एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराया गया.

-हमारे वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में 300 किमी दूर LEO (Low Earth Orbit) में एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराया है। ये लाइव सैटेसाइट जो कि एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य था, उसे एंटी सैटेलाइट मिसाइल (A-SAT) द्वारा मार गिराया गया है :

मेरे प्यारे देशवासियों,



आज सवेरे लगभग 11.45 - 12.00 बजे मैं एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आप के बीच आऊँगा।



I would be addressing the nation at around 11:45 AM - 12.00 noon with an important message.



Do watch the address on television, radio or social media.