नेतागिरी जो न करवाए! किसी ने सज-धजकर काटी फसल, तो सीएम के बेटे ने बजाया ढोल, देखें Viral Photos

लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Elections 2019) के मद्देनजर पार्टियों का चुनावी अभियान जारी है. जीत के लिए उम्मीदवार और नेता दिन-रात दौरा कर रहे हैं. और तो और नेता हर वो कोशिश कर रहे हैं जिससे लोगों की नजर उन पर पड़े. जहां एक तरफ मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी (Hema Malini) सज-धज कर खेतों में फसल काटती दिखीं, वहीं केंद्रीय मंत्री स्‍मृति ईरानी (Smriti Irani) और हरसिमरत कौर (Harsimrat Kaur) ने गिद्दा कर वोटरों को लुभाने की कोशिश की. लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए नेता प्रचार के अलग-अलग तरीके अपना रहे हैं ताकि इससे वह न सिर्फ मीडिया में बने रहें, बल्कि वोटरों को एक खास संदेश भी दे सकें कि उम्मीदवार उन्हीं के बीच का है.



हेमा मालिनी ने खेत में काटी फसल

यूपी के मथुरा में चुनाव प्रचार करने का बीजेपी सांसद और लोकसभा उम्मीदवार हेमा मालिनी का एक अलग और अनोखा ही रंग दिखा. मथुरा लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने अपने संसदीय क्षेत्र में प्रचार के दौरान खेतों में फसल काटी, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुईं. गोवर्धन इलाके में खेतों में नई फसल काट रही कामकाजी महिलाओं के बीच हेमा मालिनी पहुंचीं और उन्होंने भी गेंहू के फसल काटे. हालांकि उनकी तस्‍वीरों को काफी ट्रोल किया गया. लोगों को हेमा मालिनी का इस तरह सज-धज कर फसल काटना कुछ रास नहीं आया.

खेत में चुनावी स्टंट करती दिखीं हेमा मालिनी, सजधज के काट रही थीं फसल, देखें तस्वीरें

Life worked its magic on us yesterday afternoon, when a routine lunch became a trip to childhood. @smritiirani@KirronKherBJP@AnupriyaSPatel@KanimozhiDMK@supriya_sulepic.twitter.com/PEyJMEzL7r