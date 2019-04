फिर मुसीबत में घिरीं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, अब इस बयान को लेकर मिला चुनाव आयोग का नोटिस

लोकसभा चुनाव 2019 में भोपाल सीट से उम्मीदवार और अपने बयान को लेकर विवादों में घिरीं साध्वी प्रज्ञा की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं. एक बार फिर प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ नोटिस जारी हुआ है, यह नोटिस उनके आपत्तिजनक बयान को लेकर जारी हुआ है. बाबरी मस्जिद को लेकर विवादित टिप्पणी पर चुनाव आयोग ने प्रज्ञा को नोटिस थमा दिया है. बता दें हाल ही में साध्वी ने 26/11 मुंबई हमले के जिक्र के दौरान एटीएस चीफ हेमंत करकरे पर भी विवादित टिप्पणी की थी, जिस पर विराधी दलों के रोष जताने के बाद प्रज्ञा ने माफी मांग अपने बयान को वापस लिया था.

साध्वी प्रज्ञा ने ताजा बयान में कहा कि वह न सिर्फ बाबरी मस्जिद के ऊपर चढ़ी थीं, बल्कि उसे गिराने में भी मदद की थी. चुनाव आयोग ने भी तुरंत एक्शन लेते हुए साध्वी प्रज्ञा को चुनाव संहिता का उल्लंघन करने के लिए नोटिस थमा दिया. इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी एल कांता राव ने चेतावनी देते हुए सभी राजनीतिक दलों को एक सलाह भी जारी की. उन्होंने कहा, 'बार-बार चुनाव और आचार संहिता के उपयोग और आचार संहिता का उल्लंघन व अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने की वजह से कड़ी कार्रवाई हो सकती है.'

दरअसल, साध्वी प्रज्ञा ने शनिवार को भोपाल में कैंपेन के दौरान एक टीवी चैनल पर बाबरी मस्जिद को लेकर यह टिप्पणी की और इसकी वजह से एक बार फिर बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना राजनीतिक गलियारों में ताजा हो गई. टीवी चैनल से साध्वी प्रज्ञा ने कहा था, 'राम मंदिर निश्चित रूप से बनाया जाएगा. यह एक भव्य मंदिर होगा.' यह पूछे जाने पर कि क्या वह राम मंदिर बनाने के लिए समयसीमा बता सकती हैं, तो प्रज्ञा ने कहा, 'हम मंदिर का निर्माण करेंगे. आखिरकार, हम ढांचा (बाबरी मस्जिद) को ध्वस्त करने के लिए भी तो गए थे.'

Pragya Singh Thakur, BJP's Bhopal candidate: Yes, I had gone there (Ayodhya), I had said it y'day too, not denying it. I had demolished the structure. I will go there & help in the construction of Ram temple, nobody can stop us from doing that, Ram rashtra hain, rashtra Ram hain. pic.twitter.com/d1g5kBA8Az