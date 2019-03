वायनाड से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर कांग्रेस के 'पुराने दोस्त' नाराज, कहा- अब हम हराने का काम करेंगे

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) इस बार यूपी की अमेठी और केरल की वायनाड सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे. कांग्रेस पार्टी ने रविवार को इसका औपचारिक ऐलान किया कि राहुल गांधी अमेठी के साथ-साथ वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ेंगे. वामपंथ का मजबूत गढ़ कहे जाने वाले केरल में वायनाड सीट कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ है और उम्मीद की जा रही है कि राहुल गांधी की सीट यहां सुरक्षित है. हालांकि, केरल के वायनाड से राहुल गांधी की उम्मीदवारी पर कभी कांग्रेस की सहयोगी रह चुकी लेफ्ट पार्टी सीपीआई नाराज हो गई है. बीजेपी से पहले ही सीपीआई ने कांग्रेस पर हमला बोला है.

सीपीआई(एम) के पूर्व महासचिव प्रकाश करात ने कहा कि वायनाड से राहुल गांधी को मैदान में उतारने का कांग्रेस का निर्णय यह दिखाता है कि केरल में अब वाम दलों के खिलाफ लड़ना ही उनकी प्राथमिकता है. यह भाजपा के खिलाफ लड़ने के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के खिलाफ है, क्योंकि केरल में सिर्फ एलडीएफ ही है, जो भाजपा से लड़ने वाली मुख्य ताकत है.

Prakash Karat, CPI(M) ex-General Secy: To pick a candidate like Rahul Gandhi against Left means that Congress is going to target the Left in Kerala. This is something which we will strongly oppose & in this election we will work to ensure the defeat of Rahul Gandhi in Wayanad. pic.twitter.com/uIjLgDhxF4