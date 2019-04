केरल के वायनाड से राहुल गांधी के नामांकन के बाद बहन प्रियंका ने किया यह इमोशनल Tweet...

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) इस बार यूपी की अमेठी के अलावा केरल की वायनाड सीट (Wayanad Seat) से भी चुनाव लड़ रहे हैं. राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने वायनाड जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन भरा. इस दौरान पार्टी महासचिव और बहन प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) भी उनके साथ मौजूद रहीं. 2019 का लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे में राहुल गांधी किसी भी तरह का खतरा मोल नहीं लेना चाहते. राहुल के नामांकन के ठीक बाद प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi Tweet) ने ट्वीट कर राहुल गांधी की जमकर तारीफ की.

My brother, my truest friend, and by far the most courageous man I know. Take care of him Wayanad, he wont let you down. pic.twitter.com/80CxHlP24T