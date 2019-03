क्या भीम आर्मी-कांग्रेस का होगा गठबंधन? प्रियंका गांधी ने की चंद्रशेखर रावण से मुलाकात

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) ने मेरठ पहुंचकर भीम आर्मी (Bhim Army) के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद रावण (Chandrashekhar Azad Ravan) से मुलाक़ात की. प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) के साथ पश्चमी यूपी के प्रभारी ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) भी मौजूद थे. चंद्रशेखर रावण से मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि इसे चुनावी राजनीति से जोड़कर मत देखिए. इसे ऐसे देखना चाहिए कि चंद्रशेखर युवा हैं, संघर्ष कर रहे हैं. यह सरकार उस नौजवान को कुचलना चाहती है. रोजगार दिया नहीं है जब आवाज उठा रहे हैं तो उठाने दीजिए कुचलने की क्या जरूरत है. पत्रकारों ने प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) से पूछा कि क्या कांग्रेस पार्टी चंद्रशेखर को नगीना से चुनाव लड़ाएगी? इसपर प्रियंका गांधी ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है. उन्होंने कहा कि हमें इस लड़के का जोश पसंद है और देख कर अच्छा लगा कि वह संघर्ष कर रहा है. पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि क्या आप ऐसे नौजवान को कांग्रेस में लाएंगे तो प्रियंका गांधी ने कहा कि देखिए आप इस का राजनीतिकरण कर रहे हैं. मैं नहीं कर रही हूं. मैं इस लड़के का संघर्ष समझ रही हूं.

सूत्रों ने बताया कि इमरान मसूद की राय पर प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) चंद्रशेखर से मिलने पहुंची थीं. भीम आर्मी पश्चिमी यूपी में सबसे मजबूत है. यहां के लोग मायावती से बड़ा नेता चंद्रशेखर को मानते हैं. दलित समुदाय के युवा खुदको चंद्रशेखर से जुड़ा महसूस करते हैं.

Meerut: Congress General Secretary for UP (East) Priyanka Gandhi Vadra meets Bhim Army chief Chandrashekhar who is undergoing treatment at a hospital. pic.twitter.com/e4QPUJolzW