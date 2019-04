कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने केरल के वायनाड से भरा पर्चा, अब रोड शो के जरिए पार्टी करेगी शक्ति प्रदर्शन

केरल के वायनाड से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आखिरकार अपना नामांकन फॉर्म भर ही दिया. नामांकन दाखिल करने बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ वह पहुंचे थे. स्थानीय निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किए. केरल की इस सीट से राहुल गांधी के नामांकन दाखिल करने के चलते भारी संख्या में कांग्रेस समर्थक मौजूद रहे.पर्चा दाखिल करने के बाद रोड शो होगा. वायनाड की धार्मिक आबादी की बात करें तो यह सीट भी हिंदू बहल ही है. यहां 49.48 प्रतिशत हिंदू हैं, वहीं 28 प्रतिशत के करीब मुस्लिम, जबकि 21 प्रतिशत ईसाई हैं. राहुल गांधी का इस सीट पर लेफ्ट उम्मीदवार से मुख्य मुकाबला बताया जाता है.कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के केरल की वायनाड सीट (Wayanad Seat) से भी चुनाव लड़ने पर उन पर विरोधी दलों ने निशाना भी साधना शुरू किया है. वामदलों ने कहा कि वे राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को सिखाएंगे कि 'जमीन पर चुनाव कैसे लड़ा जाता है.' हालांकि, कांग्रेस का कहना है कि राज्य में उसके अध्यक्ष की जीत को कुछ भी प्रभावित नहीं करेगा.

The narrow lanes of Wayanad are packed to the brim with excited onlookers waiting in anticipation for Congress President @RahulGandhi to arrive & file his nomination. #RahulGandhiWayanad#RahulTharangampic.twitter.com/tcZVtO38JW