वोट डालने के बाद प्रियंका ने पीएम मोदी पर कसा तंज, कहा- 50 घंटे भी तपस्या की होती तो न फैलाते इतनी नफरत

देश में 7 राज्यों की 59 सीटों के लिए रविवार को लोकसभा चुनाव 2019 (Lok sabha Election 2019) का छठे चरण का मतदान हो रहा है. इस बीच दिल्ली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ लोदी एस्टेट स्थित मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंची. वोट डालकर बाहर आने के बाद प्रियंका ने मीडिया से बात की. प्रियंका ने कहा कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अपने देश के लिए लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं. यही बात ध्यान में रखकर मैंने वोट किया है. प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) कांग्रेस की जीत के लिए पूरी तरह आश्वस्त नजर आईं. उन्होंने कहा इस बार बीजेपी स्पष्ट रूप से हार रही है.

Congress General Secretary for UP (East), Priyanka Gandhi Vadra after casting her vote in Delhi: It's a really important election because we are fighting to save democracy, for our country, and keeping that in mind I cast my vote.#Phase6#LokSabhaElections2019pic.twitter.com/Te7u4LYsFf