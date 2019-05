Punjab Lok Sabha Election 2019: इसलिए नवजोत सिद्धू का विभाग बदलना चाहते थे कैप्टन अमरिंदर, आलाकमान से करेंगे मुलाकात

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह अपने मंत्रिमंडल सहयोगी नवजोत सिंह सिद्धू का विभाग बदलना चाहते थे क्योंकि वह स्थानीय निकाय विभाग को कुशलतापूर्वक नहीं संभाल पा रहे थे. मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव के दौरान धर्मग्रंथों की बेअदबी पर सिद्धू की टिप्पणी को लेकर वह कांग्रेस आलाकमान से संपर्क करेंगे. चुनाव से एक दिन पहले सिद्धू ने 2015 में धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी की जांच पर सवाल उठाए थे.

Bakra mil gaya, Congress ko. Captain Amrinder Singh says that Sidhu hugging Pak Amry General led to Congress defeat. #ElectionResults2019pic.twitter.com/rZPuI7gaLl