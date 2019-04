राहुल ने दी फिर दी पीएम मोदी को चुनौती: राफेल और नोटबंदी पर पूरी तैयारी कर मेरे साथ बहस करें

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है. भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी से एक बार फिर बहस करने की चुनौती दी है. इतना ही नहीं, राहुल ने पीएम मोदी से सवाल भी किया है कि क्या उन्हें उनसे बहस करने में डर लगता है. राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीएम मोदी को चुनौती दी है. राफेल, अनिल अंबानी, नीरव मोदी, अमित शाह और नोटबंदी जैसे मुद्दों पर पीएम मोदी को बहस करने के लिए कहा है. इससे पहले राहुल गांधी ने इससे पहले बीजेपी के घोषणापत्र को बंद कमरे में तैयार किया गया बताया. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राफेल, नोटबंदी और नीरव मोदी के मामलों पर सीधी बहस की चुनौती देते हुए मंगलवार को कहा कि वह इन विषयों पर पूर्ण तैयारी करके मेरे साथ बहस करने आएं.

पहले भी कई मौकों पर प्रधानमंत्री को सीधी बहस की चुनौती दे चुके गांधी ने यह सवाल भी किया कि क्या मोदी उनके साथ बहस को लेकर डरे हुए हैं? राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, ‘प्रिय प्रधानमंत्री, क्या आप भ्रष्टाचार पर मेरे साथ बहस करने से डरे हुए हैं? मैं आपके लिए यह आसान कर सकता हूं. चलिए किताब खोलकर आप इन विषयों पर तैयारी कर सकते हैं. 1. राफेल +अनिल अंबानी 2. नीरव मोदी 3. अमित शाह +नोटबंदी.'

Dear PM,



Scared of debating me on corruption? I can make it easier for you.



Let's go open book, so you can prepare:



1. RAFALE+Anil Ambani

2. Nirav Modi

3. Amit Shah+Demonetisation #Scared2Debate