BJP के संकल्प पत्र को राहुल गांधी ने बताया 'बंद कमरे' में तैयार घोषणा-पत्र, कहा- घमंड झलक रहा है

लोकसभा चुनाव 2019 के लिए सोमवार को भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी घोषणा-पत्र के तौर पर अपना संकल्प पत्र जारी किया. बीजेपी के संकल्प पत्र पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया आई है. बीजेपी के घोषणापत्र को राहुल गांधी ने बंद कमरे में तैयार किया गया बताया है. इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस का घोषणा-पत्र चर्चा के माध्यम से तैयार किया गया है और यह सशक्त भारतीयों की आवाज है, मगर बीजेपी का घोषणा-पत्र एक बंद कमरे में तैयार किया गया है, जो अलग-थलग पड़ चुके आदमी की आवाज है. बता दें कि भाजपा ने संकल्प पत्र में देश के विभिन्न हिस्सों में चरणबद्ध तरीके से घुसपैठियों को निकालने के लिये एनआरसी लागू करने, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा संबंधी अनुच्छेद 370, 35ए समाप्त करने तथा अयोध्या में राम मंदिर के शीघ्र निर्माण सहित कई वादे किये.

राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर कहा कि 'कांग्रेस का घोषणा-पत्र चर्चा के माध्यम से बनाया गया. यह लाखों सशक्त और बुद्धिमान भारतीय की आवाज है. बीजेपी का घोषणा-पत्र एक बंद कमरे में तैयार किया गया है. यह अलग-थलग पड़ चुके आदमी की आवाज है, जो अदूरदर्शी है और घमंडी भी.'

The Congress manifesto was created through discussion. The voice of over a million Indian people it is wise and powerful.



The BJP Manifesto was created in a closed room. The voice of an isolated man, it is short sighted and arrogant.