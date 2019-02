दो घंटे पैदल चलकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने की भगवान वेंकटेश्वर की पूजा

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने शुक्रवार को 10 किलोमीटर की ट्रैकिंग कर तिरुमला में पहाड़ी पर स्थित मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर (Lord Venkateswara Temple) की पूजा अर्चना की. मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंचने के बाद राहुल का मंदिर प्रबंधन ने गर्मजोशी से स्वागत किया. मंदिर के एक अधिकारी ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष ने पहाड़ी पर स्थित मंदिर तक पहुंचने के लिए करीब 10 किमी की ट्रैकिंग की और वहां भगवान वेंकटेश्वर की पूजा अर्चना की. अधिकारी ने बताया कि पहाड़ी पर पहुंचने में राहुल को करीब 2 घंटे लगे.

Congress President @RahulGandhi on a Padyatra to Tirumala Tirupati Devasthanam during his visit to Andhra Pradesh. pic.twitter.com/RVZZRB4Dgv