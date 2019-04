लखनऊ से अपने खिलाफ पूनम सिन्हा के चुनाव लड़ने की खबरों पर राजनाथ सिंह ने कही यह बात

शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) की पत्नी पूनम सिन्हा (Poonam Sinha) समाजवादी पार्टी (SP) में शामिल हो गईं हैं. पूनम सिन्हा लखनऊ से राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) के खिलाफ चुनाव लड़ सकती हैं. लखनऊ से खुद के खिलाफ पूनम सिन्हा (Poonam Sinha) के चुनाव लड़ने की खबरों पर जब राजनाथ सिंह (Rajnath Singh News) के सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 'हां किसी को तो चुनाव लड़ना चाहिए, यही लोकतंत्र की सुंदरता है. हम पूरी गरिमा के साथ चुनाव लड़ेंगे, तहज़ीब जो लखनऊ की बहुत बड़ी धरोहर है, उसको भी हम कायम रखेंगे. उन्होंने कहा कि मैं यहां प्रत्याशी हूं. मुझे कुछ ज्यादा बोलने की कोई जरूरत नहीं हैं. आप सही सभी से परिचित हूं और आगे भी आप सब की शुभकामनाएं रहेंगी. एक बार फिर मैं आप सब का प्रतिनिधित्व करूंगा. बता दें कि राजनाथ सिंह ने आज ही लखनऊ सीट से अपना पर्चा भरा है.

HM Rajnath Singh on Poonam Sinha to contest against him from Lucknow as SP-BSP-RLD candidate: Yes somebody must contest, that is the beauty of democracy. We will fight elections with full dignity, tehzeeb jo Lucknow ki bohot badi dharohar hai usko bhi hum kayam rakhenge. pic.twitter.com/rtFHtIxuqi

इससे पहले समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर बताया था कि पूनम सिन्हा डिंपल यादव की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हो गईं हैं. लखनऊ सीट पर मतदान छह मई को होगा. लखनऊ से सपा प्रत्याशी बनाये जाने के बारे में जब सवाल किया गया तो पूनम ने सीधा जवाब ना देते हुए कहा कि वह इस बारे में कल बताएंगी. यह पूछे जाने पर कि वह राजनाथ के खिलाफ चुनाव लडेंगी, पूनम ने कहा, ''कोई बात नहीं, अच्छी तरह से लड़ेंगे.''

Ravidas Mehrotra, SP: Poonam Sinha ji (wife of Shatrughan Sinha) will be the SP-BSP-RLD candidate from Lucknow. She will file nomination on April 18. We appeal to the Congress that do not field your candidate from here so that BJP can be defeated. #LokSabhaElections2019pic.twitter.com/Xp2y3M6Wz1