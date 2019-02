BJP से गठबंधन के 2 दिन बाद ही शिवसेना नेता की 'चेतावनी', भाजपा अगर वादा पूरा नहीं करना चाहती तो... 

महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच समझौता (BJP-Shiv Sena Alliance) हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन इसे लेकर सवाल भी उठने लगे हैं. शिवसेना के नेता रामदास कदम (Ramdas Kadam) ने मुख्यमंत्री पद को लेकर सवाल खड़ा किया है. शिवसेना के वरिष्ठ मंत्री रामदास कदम ने कहा कि मुख्यमंत्री का पद साझा करने का समझौता होने के बाद उनकी पार्टी ने महाराष्ट्र में भाजपा के साथ गठबंधन किया है. राज्य में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं. शिवसेना नेता ने कहा कि अगर भाजपा अपने वादे को पूरा नहीं करना चाहती तो वह फौरन ही चुनाव पूर्व गठबंधन तोड़ने के लिए स्वतंत्र है.

Ramdas Kadam, Shiv Sena: It was agreed upon that there should be a Shiv Sena CM for 2 1/2 yrs & a BJP CM for other 2 1/2 yrs. Now someone says that the party that has more MLAs, CM should be from that party. So, if they (BJP) don't like this then they should break the alliance. pic.twitter.com/ZHqJDaNZ24